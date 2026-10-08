Un ingeniero español repobló 5.000 hectáreas de Sierra Espuña disparando semillas con escopeta. 135 años después es un gigantesco Parque Regional

Han pasado más de 135 años pero esta historia sigue siendo una de esas buenas noticias que nos hacen mirar al mundo con cierta ilusión. El 19 de marzo de 1889, el ingeniero de montes Ricardo Codorníu subió a pie al pico más alto del Morrón de Espuña, en Murcia, para reconocer las vertientes del Guadalentín. Había nevado. Al bajar, anotó en sus ‘Apuntes de la Repoblación de Sierra Espuña’: "No vi ni un pino ni una sola encina". Y de ahí sacó la conclusión que marcaría su carrera: "Deduje, por lo tanto, que había que repoblarlo todo". Hoy es un parque regional con casi mil especies vegetales, más de la tercera parte de la flora de la región. Y lo hizo ayudándose de trabucos y escopetas.

Por qué estaba pelada. Décadas de tala, pastoreo y consumo de madera habían esquilmado los montes. Y sin vegetación, el agua bajaba por las laderas arrastrando el suelo. La riada de Santa Teresa de 1879 mató a 761 personas entre Lorca y Murcia, según el Ayuntamiento de Alhama de Murcia (otras fuentes hablan de más de mil). Aquella catástrofe llevó a crear en 1888 la Comisión de Repoblación de la Cuenca del Segura.

Trabajo en equipo. La Comisión la formaron tres ingenieros: José Musso, Codorníu y Juan Ángel de Madariaga. Según un estudio de la Universidad de Murcia, la repoblación empezó bajo la dirección de Musso y Codorníu la asumió desde diciembre de 1895, con la colaboración de Madariaga. Ese mismo estudio cifra el trabajo en más de 3.256 hectáreas repobladas y 4,3 millones de árboles. Las 5.084 hectáreas, la cifra más repetida años después, corresponde porque son las que se declararon Sitio Natural de Interés Nacional en 1931.

Antes de plantar, diques. Los trabajos comenzaron en junio de 1891 con la construcción de diques. No empezaron por los árboles. Hicieron falta 240 kilómetros de caminos y sendas, 11 casas, dos almacenes, 144 kilómetros de diques en ladera con 420.000 bancalitos entre ellos y dos grandes diques reguladores. Su función, escribió el propio Codorníu, era “crear suelo” donde las siembras no pudieran ser socavadas. La mayor parte de esos diques se conserva. Se montaron siete viveros, y el Vivero Central de Levante, en Huerta Espuña, regaba sus 378 bancales con dos balsas y 1.400 metros de canales.

En sus cinco primeros años suministró seis millones de coníferas y 850.000 frondosas. Pero según el profesor de Ecología José Francisco Calvo, Codorníu hizo antes un estudio de cerca de dos años para plantar cada especie en el sitio adecuado, y por eso hoy Sierra Espuña parece natural, no una reforestación.

¿Y la escopeta? Allí donde no llegaban los operarios, cargaban piñones en el cañón de escopetas y trabucos y disparaban en la dirección adecuada. Más del 90% de las semillas acababan devoradas por pájaros y hormigas, y los roedores daban cuenta de parte del resto. Un técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura lo compara hoy con la siembra con drones. Pero el grueso de la obra fue otro: plantación a lomos de mula con plantones de los viveros. Las escopetas fueron el último recurso.

UN VISTAZO A...

17.804 hectáreas. No toda la sierra la plantó Codorníu, evidentemente. En 1978 se declaró Parque Natural, y en 1992, con la Ley 4/1992, Parque Regional de 17.804 hectáreas: más de tres veces la superficie repoblada. El conjunto montañoso, además, supera las 25.000 hectáreas. La obra de la Comisión es solo el núcleo, pero gracias a ser declarado parque también se protegieron las áreas colindantes.

El símbolo no es de aquí. El animal más emblemático de la sierra es el arruí, o muflón del Atlas, introducido en 1970 con fines cinegéticos. Su población creció tan deprisa que en 1973 se declaró reserva nacional de caza. Hoy la Reserva Regional de Caza ocupa 14.183 hectáreas dentro del parque. Sí, hay coto de caza. Además este es uno de los pocos puntos de la región donde se puede oír cantar al búho real y al cárabo, y la presencia del búho real y del águila real motivó su declaración como ZEPA. La web del parque destaca entre sus aves la alondra de Dupont. También hay una subespecie exclusiva de ardilla, la de Espuña, y una mariposa endémica, 'Aricia morronensis', que lleva el nombre del Morrón.

La Vuelta pasó por aquí. El 29 de agosto de 2017, la décima etapa de La Vuelta, de Caravaca de la Cruz a Alhama de Murcia, coronó el Collado Bermejo a unos 22 kilómetros de la meta, en pleno corazón de Sierra Espuña. Ganó al sprint el italiano Matteo Trentin, por delante del murciano José Joaquín Rojas, que conocía el terreno y no le sirvió de nada. En el descenso, Nicolas Roche ganó 29 segundos al pelotón y Chris Froome mantuvo el maillot rojo. El mismo collado ha aparecido en varias ediciones de la Vuelta a la Región de Murcia. Y es que el asfalto llega casi hasta lo alto del Morrón de Totana, donde hay una base militar, la EVA 13. Los cicloturistas la usan como meta de un puerto de categoría especial.

El legado. Aquella repoblación sirvió de precedente al Servicio Hidrológico-Forestal, creado en 1901, que extendió el modelo por toda España. Codorníu repobló también las dunas de Guardamar, impulsó la Fiesta del Árbol y tuvo que ir desmintiendo bulos pueblo por pueblo para explicar que aquello beneficiaba a todos. Hoy el centro de visitantes del parque lleva su nombre, y el vivero de Huerta Espuña sigue funcionando.

Muchas cosas han cambiado, claro. Los Pozos de la Nieve, a 1.400 metros, datan del siglo XVI y servían para abastecer de hielo a Murcia, Cartagena y Lorca antes de la refrigeración moderna. Nada de eso hace falta ya. Codorníu escribió que confiaba en que el nuevo bosque aumentaría “el caudal de sus manantiales” y diera empleo a los jornaleros de la zona. Murió en 1923 sin ver el resultado final. Pidió ser un pino plantado en Sierra Espuña, mirando a la Cartagena que lo vio nacer. 135 años después, un técnico recordaba que en la Región de Murcia se reforestan ahora unas 50 hectáreas al año. Porque los incendios no dan tregua y lo atacaron dos veces: durante el verano y el pasado marzo.

Imágenes | Gregory Williams (en Flickr)

En Xataka | En 1984, uno de los patos más fascinantes de España estaba a punto de desaparecer. Entonces contrató a francotiradores