Un pequeño pueblo del pirineo aragonés tiene un nuevo "ecce homo". La cuestión es si impulsará otro boom turístico

San Matías es el patrón de los sastres y carpinteros. También el protagonista de una sonorísima polémica que saltó hace unos días en Caldearenas, un pequeño municipio de poco más de 250 vecinos de la provincia de Huesca. Allí hay una iglesia románica que puede presumir de tener el que seguramente sea el retrato más famoso de San Matías, más incluso que los pintados por Luis Tristán o Sebastián Martínez. El problema es que eso no tiene por qué ser bueno. Si la obra ha conseguido tanta fama es porque representa al santo con la cara de un empresario condenado hace años por un fraude millonario.

Ese pequeño detalle ha generado un enorme revuelo, un cabreo mayúsculo entre los (contados) vecinos de la localidad… y también la esperanza de que, si la polémica sigue ganando fuerza, el retrato consiga activar el turismo de la zona. Igual que el famosísimo 'Ecce Homo' de Borja, solo que en versión oscense.

¿Un nuevo 'Ecce Homo'? Eso parece. Las comparaciones con el fresco de Borja restaurado por Cecilia Giménez son inevitables, aunque el San Matías de Caldearenas no ha llamado la atención por una ejecución de gusto más o menos cuestionable. No. Si hay polémica es más por lo que muestra que por cómo lo muestra.

Aunque la pintura, situada en la lonja de la iglesia de San Miguel de Latre, representa a San Matías, a los vecinos no les ha pasado desapercibido que su autor se inspiró en otra persona para ponerle cara: Eduardo Lacasta, un empresario que, recuerda RTVE, fue condenado en 2020 a prisión por urdir una trama delictiva.

Click en la imagen para ir al tweet.

Rodeado de ángeles e imágenes bíblicas. Que la cara del empresario haya terminado en el templo románico, con aureola, túnica, junto a un cartel que reza "San Matías" y rodeado de representaciones de querubines, apóstoles y escenas bíblicas no es casualidad. Lacasta es quien está detrás de las pinturas, ejecutadas, según precisa El Periódico de Aragón, por el artista Sergio Abraín.

El mismo diario precisa que en realidad no es la primera intervención que realiza en el templo. Durante los últimos años el empresario, con raíces en Latre, ha financiado diversas obras de restauración.

Un "feligrés entusiasta". Desde la Diócesis de Jaca, responsable del templo, lo describen como un "feligrés entusiasta", aunque al menos en esta ocasión su celo por restaurar el patrimonio religioso lo ha llevado demasiado lejos.

El propio organismo eclesiástico ha reconocido a la cadena SER que no recibió ninguna petición para la obra y por supuesto no dio su visto bueno a las polémicas pinturas. E insiste en que cada vez que se plantean reformas en sus templos exige que se cumpla un "estricto protocolo". Es más, en Caldearenas aseguran que el párroco llegó a advertir al empresario que debía solicitar un permiso a la Diócesis de Jaca antes de decorar la iglesia.

"Desastroso y ridículo". No importaron ni la advertencia ni los protocolos del Obispado. La lonja del templo se repintó y el rostro de Lacasta pasó a incorporarse al imaginario religioso de Huesca sin que ni lo uno ni lo otro generase en apariencia revuelo alguno. De hecho las pinturas se realizaron hace ya varios meses, unos cuatro o cinco, según precisa la prensa local. Si la polémica saltó fue por la denuncia de una historiadora de arte "escandalizada", una denunciante anónima que escribió una carta firmada como “Santa Bárbara” advirtiendo de lo ocurrido.

La Cadena SER se hizo eco de la misiva. Otros medios repescaron la noticia. Y el resto es ya historia del arte patrio más chusco, al mismo al que pertenece el 'Ecce Homo', la Santa Minia de Brión o los angelotes de la ermita del Mirón. "Es difícil imaginar un escenario más desastroso y ridículo para el patrimonio cultural del pequeño pueblo de Latre, que el que se ha producido con la intervención en la iglesia", arranca la carta de Sta. Bárbara.

Click en la imagen para ir al tweet.

¿Y ahora, qué? Si el san Matías de Caldearenas ha generado tanto revuelo no es solo por que muestre el rostro de un empresario con un historial judicial delicado o que se haya pintado prescindiendo de permisos. La otra clave del caso es dónde se ha plasmado la obra, la iglesia de San Miguel de Latre, una construcción románica de una sola nave que algunos expertos datan del siglo XII, aunque incluye varios añadidos posteriores, algunos muy recientes.

Todo indica que al menos el punto donde se pintó, las lonjas exteriores, no cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC) u otros blindajes, lo que condiciona la respuesta que pueden dar ahora las administraciones. Desde el Ayuntamiento explican que han trasladado las quejas de los vecinos, pero recuerdan que no pueden hacer gran cosa porque el espacio no es suyo. Las miradas se centran en el obispado, titular del inmueble y que reconoce haberse quedado "de piedra" con lo ocurrido.

El delegado de Patrimonio de la Diócesis explica que les costa que el empresario ha pedido "perdón", ya ha reclamado un informe al autor de las obras y garantiza que en cuanto tenga el documento el tema pasará a la Comisión de Patrimonio. Por lo pronto, el artista recalca que no llegó a tocarse la estructura románica.

"Intenta ganarse el cielo". Mucho más clara parece la postura de los vecinos más próximos al templo, que a lo largo de los últimos días no han dudado en trasladar su cabreo a los periodistas que se han desplazado a Caldearenas para informar de la famosa pintura de San Matías. "Parece que esté haciendo estas cosas para intentar ganarse el cielo", ironiza un vecino sobre el empresario durante una charla con El Periódico de Aragón. Más comedido, el teniente de alcalde se limita a mostrar que el Consistorio no está contento con la situación: "Esa pintura en sí debería desaparecer".

Otros vecinos critican que el empresario aragonés haya actuado por su cuenta, "sin consultar" antes, o hablan directamente de "una falta de respeto" hacia el pueblo, la comarca y la iglesia. "Mal que se pinte, pero que ya se ponga San Matías me parece muy mal", confesaba ayer una vecina a RTVE. Para Lacasta la cosa no parece tan grave. "Tampoco es que se haya matado aquí a San Matías", alega el empresario en declaraciones recogidas por El Mundo. Desde el Obispado aseguran que ya han contactado con él.

¿Un nuevo 'Ecce Homo'? Esa era la primera pregunta con la que arrancaba el reportaje. Y esa es la última. El motivo: tener un 'Ecce Homo' como el de Borja tiene un lado negativo, como han dejado claro algunos vecinos; y otro positivo que tampoco ha pasado inadvertido para algunos residentes de la comarca.

Al fin y al cabo, cuestiones patrimoniales aparte, el polémico retrato de San Matías puede convertirse en un reclamo turístico, algo que saben muy bien en Borja. Allí se calcula que entre 2012 y 2022 la polémica restauración generó 300.000 visitas e incluso ha atraído buses de turistas japoneses. Solo en venta de entradas, precisa elDiario.es, se recaudan más de 40.000 euros al año.

"Por ahora no se ha notado". De momento los vecinos de Caldarenas solo se han encontrado con una inesperada exposición mediática que ha llevado el nombre de su pueblo a titulares de diarios de todo el país. Si eso acabará traduciéndose en una cascada de visitantes como la de Borja es algo que aún no saben; pero en el pueblo no descartan indultar el retrato si se convierte en un gancho turístico.

"Por ahora no se ha notado un aumento de visitantes, solo han pasado unos días, pero puede que se corra la voz y venga gente a ver qué ha pasado. Si finalmente la pintura sirve para eso será algo ideal", explica a El Periódico el teniente de alcalde.

Imágenes | Wikipedia (Willtron)

En Xataka | Lo que el arte esconde y la tecnología destapa: la ciencia nos está permitiendo descubrir secretos de grandes obras (y rescatarlas)