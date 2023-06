Hemos calculado el precio por kilo de cada helado para que este verano decidas basándote en datos. Y tenemos ganadores

Un buen amigo, lonchafinista militante, trataba de convencerme hace un par de semanas durante una sobremesa de una máxima que me estaba costando encajar: "No hay helado que te dé tanta cantidad por tan poco dinero como un cono Extreme". Él será un lonchafinista, pero este humilde picateclas es un entregado al Excel para corroborar cualquier cosa. ¿Sería verdad lo del Extreme?

Hay quien se pasa años buscando la belleza y la acaba encontrando en las primeras palabras de un hijo, hay quien la encuentra en fórmulas matemáticas y hay quien la descubre en el primer Maxibon Cookie de la primavera.

Asumida la reduflación del helado, hemos recopilado los siguientes datos de las tres principales marcas a la venta en bares y restaurantes (Frigo, Nestlé y La Menorquina):

Precio . Basándonos en las cartas públicas de estos establecimientos, en una zona con una misma horquilla. Pueden variar en otras regiones y puntos de alta demanda, pero no debería afectar demasiado al orden, porque las subidas o bajadas deberían ser generales.

. Basándonos en las cartas públicas de estos establecimientos, en una zona con una misma horquilla. Pueden variar en otras regiones y puntos de alta demanda, pero no debería afectar demasiado al orden, porque las subidas o bajadas deberían ser generales. Peso. Aunque la cantidad de un helado se suele indicar en mililitros, preferíamos el peso en gramos, ya que en función de la cantidad de líquido o sólido de cada uno podía desvirtuar los datos.

A partir de aquí solo había que calcular el coste por kilo de cada helado.

Polos de hielo para hincharse, praliné para arruinarse

"Es delicioso", dijo el paladar. "Es una chaladura", dijo la cartera. Esta es la tabla con los helados de las cartas de este verano de esas tres grandes marcas. Hay tres páginas para ir navegando. Están ordenados de menor a mayor precio por kilo.

Hay varios aspectos que llaman la atención. La Menorquina, que tiene la carta más extensa, ocupa los cuatro "mejores" puestos, pero también los diez "peores". Lo entrecomillamos porque el euro por kilo no debería ser jamás el único factor que mida la satisfacción que da un helado.

Por eso hay mucho que contextualizar. Por ejemplo, de los doce primeros puestos, todos son helados de hielo salvo dos: el mítico sandwich de nata (el de Frigo, del que luego hablaremos); y un Cornetto XXL que se ha destapado como revelación. 145 gramos que le convierten en el helado más contundente de la lista, de largo... a 2,5 euros, el precio más habitual en las cartas de la era inflacionista que nos ha tocado vivir. 17 euritos el kilo de esta mezcla de texturas.

En esos primeros doce puestos, como doce apóstoles que buscan un gélido mesías para los cuarenta días de travesía por el desierto al que llamaremos "verano", hay otra curiosidad esperable: solo uno de los helados es una licencia comercial de un tercero, caso del helado de hielo que vende La Menorquina con sabor a Trina de naranja. Y están las propuestas de las tres marcas para el mismo tipo de producto: las bolsas con cinco minihelados, que quizás intuitivamente podíamos pensar que saldrían peor paradas por el mayor gasto en plástico y la combinación de sabores. Pero no.

Una curiosidad es que el sandwich de nata de Frigo es el ganador del clásico Frigo vs Nestlé, ya que que es más barato (1,50 vs 1,70 euros), pero pesa más (80 vs 54 gramos). Y eso sin mencionar el sabor. Pese a que algunos, cuyo grado de sobriedad desconozco, aseguran preferir la galleta del segundo.

En esta lista de 74 helados solo hay uno que cuesta un euro clavado. Ninguno cuesta menos. Es el Frigodedo, que saca el índice a los nostálgicos y el corazón a la inflación. En esta gráfica puedes ver cómo queda cada uno en el cuadro pulsando o haciendo click sobre cada punto. Hemos destacado algunos.

Si decíamos que el Cornetto XXL se ha destapado como la revelación para quien anhela carismas mejores que una barra de hielo, el Lacasito Cookie está en sus antípodas. Su aspecto brutal tiene el peaje de convertirlo en el peor helado del verano en relación peso-precio, saliendo a más de 73 euros el kilo. Por supuesto, el sabor está fuera de esta ecuación y solo usted, querido lector, decidirá si la mezcla de galleta y crema de dos sabores coronada por Lacasitos amerita esta ratio o no.

En el listado de los 12 con "peor" relación peso-precio, hay también patrones: un tercio son licencias comerciales, otro tercio son barritas y dos, el segundo y el tercero, son helados proteicos orientados a deportistas. Nicho obsesionado que vuela, a la cazuela. Históricos como los Magnum (pese a que son cada vez más pequeños) o los Maxibon (pese a su justificado auge de popularidad) no salen mal parados en el ranking, con unos muy aceptables 31 y 28 euros por kilo respectivamente.

Vamos con los top 12:

Ahora queda en sus manos decidir por cuál merece la pena el esfuerzo y por cuál no en este verano en el que un Solero, por no hablar de un Danonino, van a tener harto complicado ser vistos con los mismos ojos. Ya hemos echado cuentas. Jaque mate al defensor del Extreme.

Imagen destacada | La Menorquina, Frigo, Adobe.

