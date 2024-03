Fabrizio Romano se ha convertido en el nuevo gurú de los fichajes. Ahora le acusan de estar comprado por los agentes

Si pedimos a cien futboleros que digan el primer nombre que se les venga a la cabeza sobre alguien experto en los mercados de fichajes, es muy probable que al menos noventa de ellos respondan el mismo nombre: Fabrizio Romano.

El periodista napolitano, hiperactivo en sus redes sociales, especialmente durante las ventanas de mercado, se ha labrado una enorme reputación por su buen tino filtrando fichajes antes de que se anuncien, bajo su famosa frase, ya eslogan, 'Here we go!'. Pero esa reputación está quedando en entredicho.

Contexto. Romano fue acrecentando su fama en la medida en que fue anticipando transferencias, consolidando su porcentaje de acierto y anunciando movimientos muy relevantes. Fue él quien anticipó el fichaje de Bruno Fernandes por el United o el de Havertz por el Chelsea, pero sobre todo el de Cristiando Ronaldo por la Juventus o el de Messi por el PSG, además de la marcha de Zidane como entrenador del Real Madrid.

Movimientos que han disparado su volumen de seguidores (20 millones en Twitter, 27 millones en Instagram) y su relevancia en el mundo del fútbol: no solo los aficionados están pendientes de sus palabras, también los clubes.

Un perfil atípico. Algo que ha apuntalado la fama de Romano durante este tiempo ha sido que ha mantenido muy alta su tasa de acierto, además de no atribuirse noticias que dieron antes otras personas, mencionándolas como la fuente original.

Esta combinación le ha valido para ser una referencia mundial a la hora de descubrir qué jugadores está tanteando un club o qué movimientos se están cociendo entre bambalinas, convirtiéndose en habitual fuente de información para los medios deportivos.

Las últimas sospechas. Si bien había voces discordantes desde hacía tiempo, en las últimas semanas se han intensificado. Tipsbladet, un medio danés, empezó a investigar al periodista a raíz del caso de Roony Bardghji, futbolista del Copenhague.

Romano habló de él en tono laudatorio, indicando que resultaba extraña su escasa participación en el campo a pesar de su talento y sus buenas cifras, y que varios clubes punteros estaban detrás de él, así como que la causa de su escasa intervención estaba relacionada con el desinterés del chico por renovar su contrato.

Encargos de agentes. El club salió a desmentir este extremo, asegurando que sus ausencias nada tenían que ver con una cuestión contractual, dando a entender que la noticia fue un mensaje del entorno del jugador para presionar al club. Y el medio acusó al italiano de "hacer encargos de agentes".

Una acusación que fue más allá, asegurando que una agencia que representa al periodista ofertó publicidad a varios clubes daneses. Es decir, ofertó la promoción de sus jugadores, una maniobra para inflar artificialmente su valor por las buenas palabras que dedicaría Romano al futbolista. A cambio de cobrar entre 1.000 y 6.000 libras esterlinas por publicación. Otro club danés, el FC Kobenhavn, afirmó haber recibido la misma propuesta. Fabrizio no quiso hacer declaraciones a este medio.

Sin pruebas por el momento. Aunque este ha sido el primer caso que ha trascendido en medios de comunicación, muchos usuarios ya han venido alertando de comportamientos sospechosos en su cuenta. Por ejemplo, las menciones a agencias de representación de jugadores que no venían demasiado a cuento.

O los múltiples casos en los que el periodista ha filtrado una negociación minutos después de que se realizase, sin materializarse de ninguna forma, y dejando a los agentes como principales interesados en la difusión de esa noticia. Como sucedió con las negociaciones entre Valencia y Sevilla por Rafa Mir a finales de enero.

Sin embargo, todo son acusaciones y sospechas, pero no ha habido pruebas concluyentes sobre estas prácticas.

Romano niega las acusaciones. Y no solo las ha negado, sino que incluso anunció que emprendería acciones legales contra Tipsbladet, el medio danés que publicó las acusaciones.

Con el final de la temporada acercándose y el gran escaparate que supone la Eurocopa para quienes la juegan, habrá más atención que nunca sobre las palabras de Romano, y más escrutinio cuando aparezcan nombres cuya relevancia en su cuenta no sea proporcional a la de su impacto futbolístico.

