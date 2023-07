Estamos viendo en tiempo real cómo Francia arde. El problema es que muchos de los vídeos son falsos

Durante los últimos tres días, un vídeo que muestra a un hombre negro encapuchado en una azotea de una edificio apuntando con un rifle ha sido compartido en Twitter y Telegram repetidamente. El vídeo iba acompañado de un texto que reza lo siguiente: "Alborotador en Francia toma posición de francotirador con un rifle policial robado". Otra persona que compartía el vídeo añadía que el rifle había sido "robado de una camioneta de la policía". Se volvió viral en Twitter, con más de 3 millones de visualizaciones.

Sin embargo, el vídeo no tiene nada que ver con los disturbios que están teniendo lugar en París y otras ciudades francesas. El vídeo de ese supuesto francotirador es en realidad de marzo. HoaxEye, una cuenta de Twitter que rastrea videos falsos en las redes sociales, localizó su origen en TikTok, y era una broma sobre el videojuego Call of Duty.

