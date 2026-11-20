Más viajeros, menos dinero. A pesar de que el sector turístico español sigue en alza, capta cada vez más extranjeros y sueña con cruzar al fin la barrera de los 100 millones de visitantes internacionales, uno de los grandes motores de la industria emite señales de enfriamiento. Durante el verano Canarias vio cómo el gasto turístico caía un 2,5% con respecto a 2025, un retroceso que choca con el flujo de visitantes, que se incrementó un 0,6% hasta superar los 4,4 millones.

Si el turismo está en racha, ¿por qué parece ser menos negocio en Canarias?

¿Qué ha pasado? Que el último informe presentado por la Asociación de Empresarios Turísticos de Canarias (Excelcan) y la Cámara de Comercio de Gran Canaria parece emitir señales contradictorias. Al menos en apariencia. Aunque el archipiélago tuvo un buen verano en lo que a flujo de visitantes se refiere, con un ligero aumento de turistas y pernoctaciones, el gasto turístico total se contrajo en las islas. Y de forma sensible. Según la patronal cayó un 2,56%, lo que traducido a unos 146 millones de euros menos.

¿Qué dicen las cifras? Que aparentemente y a pesar del aumento de visitantes, el turismo es menos negocio hoy que hace un año. El informe de Excelcan muestra que durante el tercer trimestre (julio-septiembre) Canarias recibió 4,45 millones de turistas, 28.155 más que el año pasado. Ese incremento se dejó sentir también en el número de noches pagadas en alojamientos turísticos, que ascendieron a 26,4 millones, un 0,3% más que durante el mismo lapso de 2025.

Donde no se notó ese aumento de demanda fue en la facturación global del sector. La patronal calcula que el gasto turístico total en Canarias se quedó en 5.551 millones, un 2,56% menos que en 2025. Sus cuentas muestran también un retroceso en el gasto medio por turista, que se quedó en torno a 1.500 euros (-2,13%).

Al bajar al detalle, los técnicos de Excelcan y Cámara de Comercio apreciaron un descenso en el presupuesto que los visitantes dedican a alojamiento (-1,3%), transporte (con caídas de entre el 1,2% y 8,4%, dependiendo de si hablamos de vuelos o desplazamientos dentro de la región), ocio (-10,9%), compras (-3,8%) y alimentación (-2,5%), dato curioso si tenemos en cuenta el marco inflacionista.

¿A qué se debe ese pinchazo? Los técnicos de Excelcan dejan una pista: la clave no es tanto cuántos visitantes recibe Canarias, sino cómo planifican sus vacaciones. El informe muestra que, aunque las islas recibieron más turistas que el año pasado, los que acudieron acortaron sus vacaciones. La estancia media en los “alojamientos turísticos” este verano fue de 6,93 días, mientras que hace un año era de 7,05.

“Esta reducción es generalizada, a excepción de La Palma, cuya estancia se sitúa en 5,69 días”, explican desde la patronal. Ni ese incremento ni el que experimentaron las estancias medias en “viviendas vacacionales” sirvieron para compensar la caída general. Hay otra prueba más de que la clave del retroceso del negocio está en la duración de las vacaciones: baja el gasto medio global por turista, pero lo que se mantiene estable es el gasto medio por turista y día, que el pasado verano se situó en casi 187,5 euros.

¿Es un problema? Desde luego es un factor importante. Los datos de la patronal dejan claro que lo ocurrido el verano de 2026 no ha sido una excepción o una anomalía. Canarias lleva años viendo cómo la estancia media en sus hoteles y apartamentos turísticos cae poco a poco, pasando de las 8,17 noches registradas en 2012 a 7,45 justo antes de la pandemia y 6,94 el año pasado. “El acortamiento constituye una tendencia persistente de largo plazo”, aclara Excelcan. “En 2015-2025 las estancias pierden entre 0,94 y 1,26 noches por viajero, con la mayor reducción en el primer trimestre”.

El fenómeno se entiende mejor con ayuda de tres indicadores. Canarias recibe más viajeros que antes de la pandemia, pero como estos acortan sus vacaciones en las islas el efecto de esa mayor afluencia de visitantes se diluye. Entre 2019 y 2025 el flujo de viajeros entrantes subió un 8,6% mientras la estancia media se acortó un 6,8%. ¿Resultado? El total de pernoctaciones, lo que realmente deja dinero en las recepciones de los hoteles, solo aumentó un discreto 1,1%.

Quizás por eso, cuando se les pregunta por sus perspectivas para lo que resta de 2026, la mayoría de las empresas del sector en Canarias señalan la “debilidad de la demanda”.

¿Hay más datos? Sí. Y ayudan a entender mejor los cambios en el sector del archipiélago y la situación de sus negocios. El primero (fundamental) es que en general los turistas se gastan menos hoy en Canarias que hace un año, pero eso no quiere decir que sus hoteles facturen menos. Los ingresos totales de los alojamientos aumentaron un 7,57% durante el tercer trimestre hasta rozar los 1.574 millones de euros. Parte de esa subida se explica por las ganancias que generan las habitaciones, que repuntaron también un 5,27% interanual.

Otro dato interesante es el comportamiento de los españoles. A pesar del encarecimiento del destino y de que las islas reciben sobre todo visitantes extranjeros, el mercado nacional resultó esencial para el aumento de turistas: está detrás de casi el 60% del incremento registrado este verano y su presencia se dejó sentir también en la facturación. “El gasto británico disminuyó un 3,79% y el alemán un 4,89%, mientras que el mercado español creció un 3,87%”.

Imágenes | Jose Antonio Jiménez Macías (Unsplash) y Excelcan

En Xataka | Dónde duerme el turismo en Europa: el mapa que retrata la masificación en la España mediterránea