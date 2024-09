En el desierto de California están construyendo una nueva ciudad privada con casas millonarias. Su impulsor: Disney

Rancho Mirage es una ciudad conocida por sus complejos turísticos, clubs y las posibilidades que ofrece a los amantes del golf. Todo en el desierto de Colorado, California. O al menos así lo era hasta ahora. Desde hace un tiempo la localidad es conocida por algo más. Allí, en sus calles, se está levantando desde cero una nueva ciudad, un vasto complejo residencial que se extenderá a lo largo de 250 hectáreas, sumará más de 1.900 viviendas y dispondrá de parques, senderos e incluso una laguna de casi 10 hectáreas que, garantizan sus promotores, lo convertirá en un "gran oasis" de "aguas turquesas" gracias a la tecnología de Crystal Lagoons.

Hasta ahí nada excepcional. Lo curioso es quién está detrás de esa nueva ciudad desértica: Disney, que ya asegura que estará empapada de su "magia".

Vivir en Disney (literalmente). De los planes inmobiliarios de Disney os hablamos ya en 2022. Si algo ha demostrado la compañía del ratón es que le gusta diversificar su negocio, lo que ya le ha llevado mucho más allá de la animación, al sector de los cruceros, complejos turísticos, el comercio... o el mundo inmobiliario. El propio Walt Disney fantaseó en su día con Epcot, una "ciudad utópica".

Hace un tiempo, pensando en sus fieles a los que no les llega con disfrutar el universo Disney en la gran y pequeña pantalla, los cruceros o parques temáticos, decidió lanzar Storyliving by Disney, un proyecto de comunidades residenciales en las que "el toque Disney es la base del todo", en palabras de la compañía.

¿Qué significa eso? Disney hasta en la médula. Aunque cuando Disney dio a conocer su nueva unidad de negocios se deslizó que en los proyectos se implicarán propietarios de terrenos, promotores y constructores, incluidas firmas como DMB Development, la idea es que las comunidades planificadas de Storyliving cuenten con espacios diseñados de la mano de los creativos de Disney y que los habitantes participen en clubs con "experiencias especiales" de su universo. Y para muestra un botón: uno de los club que ya ha diseñado se inspirada en 'Los Increíbles'.

De la teoría… A los hechos, que es lo que la compañía está haciendo ya con su primera comunidad Storyliving, Cotino, un complejo de más de 1.900 viviendas, incluidas casas unifamiliares y bloques, que se extenderá a lo largo de más de 240 hectáreas en Rancho Mirage, en el Valle de Coachella, cerca de Palm Springs.

Además del famoso edificio inspirado en la casa de la familia Parr de 'Los Increíbles', la pequeña ciudad Disney de California incluirá negocios, vecindarios reservados para residentes de más de 55 años —mercado en el que la multinacional parece especialmente interesada— y su plato fuerte: una laguna de 24 acres, unas diez hectáreas, de "aguas turquesas" que contará con paseo marítimo y playas.

Más allá de las infografías. Tanto las comunidades residenciales Storyliving como Cotino, en concreto, se presentaron hace ya algún tiempo. Si son ahora noticia de nuevo es por los avances que está mostrando. Tanto en los despachos, donde se abrió la fase de preventa a finales del año pasado, como sobre el terreno.

Hace poco Los Angeles Times publicó un reportaje en el que muestra cómo la parcela de Rancho Mirage tiene ya pistas trazadas, estructuras, camiones, grúas y palas, además de una amplia extensión hormigonada. Los avances en el terreno, entre Frank Sinatra Dr y Bob Hope Dr, pueden verse incluso con ayuda de Google Earth. Según los cálculos del diario, una vez Cotino esté completo las casas Disney representarán casi la quinta parte del parque residencial de Rancho Mirage.

Para bolsillos selectos. La fase de comercialización también avanza. Aunque no está previsto que la enorme laguna esté lista hasta dentro de dos años, Los Angeles Times asegura que se está levantando un primer lote de 300 viviendas y el objetivo es que los primeros vecinos del nuevo megabarrio de Rancho Mirage puedan instalarse en su peculiar sueño Disney en breve: a comienzos de 2025.

No les saldrá barato. Las viviendas se mueven entre uno y más de dos millones de dólares, por encima del precio medio de la zona, sin contar con que disfrutar de los clubs de Storyliving tendrá un coste extra y los promotores ya advierten que habrá playas privadas para los miembros de Artisan Club y un arenal independiente, Cotino Bay Beach, con acceso para los huéspedes… previo pago, claro.

¿Un sueño para todos? No. No todos ven el avance de Cotino con satisfacción. En la localidad desértica de California en la que toma forma poco a poco hay quien lamenta que las obras están generando "contaminación, jaleo y caos" a una ciudad, Rancho Mirage, que hasta hace no tanto era "un lugar tranquilo y pacífico".

Así se lo trasladaba a LA Times hace poco Mark Wolpa, un vecino que se instaló en la localidad en 2008 tras dejar San Francisco. Además del ajetreo de las obras, del nuevo megabarrio de Disney le causa asombro su gran piscina interna en una zona desértica en la que no son extrañas las restricciones en el uso de agua. "Todo el mundo estaba destrozando sus jardines y reemplazándolos con césped artificial cuando empecé a ver informaciones de que se construiría una laguna enorme".

Otros lugareños entrevistados por el diario muestran su preocupación por el impacto de las obras en la fauna y flora locales o que las viviendas que se están levantadas están pensadas para gente con alto poder adquisitivo. "No se construye nada para personas de bajos ingresos. Todo lo que se invierte supera el millón de dólares", añade Bill Miller, un jardinero que hace un cuarto de siglo compró una propiedad en Palm Springs. "Es Disney, así que sabemos que se hará bien; pero, ¿será parte de la comunidad o se apoderará de ella?", señala otra residente.

