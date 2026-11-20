¿Qué pasa cuando las ONG que llevan décadas aceptando ropa usada empiezan a retirar los contenedores donde la dejas? Cáritas Diocesana de Toledo está quitando sus contenedores rojos de Toledo y Talavera de la Reina desde finales de octubre. Humana, que superó los 5.000 puntos de recogida en España, ya se ha ido de Galicia y Asturias. Las dos hablan de un servicio que ha dejado de ser sostenible. La cuenta es sencilla: mover y almacenar ropa usada sale más caro del rédito económico que se obtiene por ella.

Qué ha pasado. Cáritas Toledo asegura que durante más de siete años gestionó gratis la recogida, el transporte y el almacenamiento, unos siete millones de kilos desde 2019, a través de su empresa de inserción Inserta Toledo. No se ha cerrado un acuerdo para renovar el servicio con una remuneración. Así que ha empezado a retirar los contenedores.

Eso sí, mantiene abiertas las tiendas Moda re- y el servicio de ropa para familias sin recursos. Humana, por su parte, dejó Galicia en noviembre de 2025 tras 25 años: 360 contenedores en 35 municipios y 1.207 toneladas gestionadas en 2024. Un año después hace lo mismo en Asturias, donde recogió en 2025 unos 5,6 millones de prendas, el 6,8 % de las 20.381 toneladas que gestionó en España.

Camiones y almacenes. Humana trabaja con un modelo centralizado: contenedores, almacenes locales de tránsito y camiones hacia sus plantas de Leganés y L’Ametlla del Vallès. En Galicia, por ejemplo, la ropa se acumulaba en una planta de Santiago antes de viajar a Madrid, a más de 400 kilómetros. Con un producto que vale cada vez menos, ese transporte deja de compensar.

Cáritas ha ido a la inversa, con plantas regionales en Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid y otra en marcha en Santiago. Pero tampoco le sobra holgura: su fundador describió a Ara un almacén de Sabadell con los espacios llenos y gran parte de la ropa sin salida. Y en Toledo ya no cabe ni un calcetín extra.

Quién paga. Sobre el papel, la ley de residuos de 2022 obliga a los ayuntamientos a organizar la recogida separada de ropa, directamente o contratando a un tercero. En la práctica, o muchos van tarde o no pagan.

Y la norma ha abierto otra grieta entre las ONG: reserva al menos la mitad de los contratos a entidades de inserción, y Humana, que no lo es, sostiene que los consistorios acaban dando el 100 % a esas entidades. Llegó a denunciar al Ayuntamiento de Gijón por, según su versión, favorecer a Cáritas. Esta, por su parte, pide una financiación puente mientras no llega el nuevo sistema.

Más contenedores, peor ropa. Nunca hubo tanta infraestructura. España cerró 2024 con cerca de 30.000 contenedores textiles, un 38 % más que en 2021, y recogió 118.951 toneladas, unos 2,45 kilos por habitante. Aun así, el 87 % de la ropa usada acabó en vertedero, según el informe sectorial de Moda re-. Las entidades señalan a la moda ultrarrápida: prendas baratas, de fibras mezcladas y pensadas para durar poco. Lo que antes alimentaba las tiendas de segunda mano, su principal fuente de ingresos, es cada vez más residuo.

¿Exportar? Según una responsable de asociaciones de recuperadores citada por Ara, cerca del 80% del textil recogido salía de España, y el modelo dependía de que eso fuera rentable. Un operador rumano calcula que el precio internacional de la ropa usada ha caído más de un 50% desde 2022, y en Mallorca la Fundación Deixalles aseguraba que lo que le pagaban por exportar era inferior al coste de recogerla.

Los grandes también han caído: Soex y Texaid se declararon insolventes en Alemania en octubre de 2024 y 2025. Y lo que sí sale de España tampoco acaba bien: en 2023 Greenpeace rastreó 29 prendas y el 91% terminó fuera del país, sobre todo en África y Asia. No quiero extenderme demasiado en este artículo pero recomiendo encarecidamente leer 'Vertedero' para tener perspectiva adicional sobre el tratamiento de la ropa devuelta o revendida.

El decreto no llega. Ese nuevo sistema es la responsabilidad ampliada del productor (RAP): las marcas pagan la gestión de la ropa cuando se convierte en residuo. El real decreto lleva años en el aire y ahora el calendario aprieta: está en el Consejo de Estado y, según Modaes, se esperaba que el Consejo de Ministros lo aprobara el 24 de noviembre, el último antes de las elecciones del 29.

Re-viste, el sistema colectivo de Inditex, Mango o Tendam, ya ha adelantado una tarifa media de 140,4 euros por tonelada para 2027 y avisa de que, sin norma, la infraestructura actual podría empezar a desaparecer. No todos lo ven igual Cepyme alerta de que el sistema triplicaría su coste y pondría en riesgo a miles de pymes.

¿Y la ropa de los mercadillos? En mercadillos como el de los sábados en Santa María de Benquerencia o el de los martes en Toledo hay puestos con ropa a uno o dos euros. Puede proceder de lotes comprados al peso a mayoristas, de excedentes o de contenedores no autorizados, un problema que la OCU lleva años denunciando. Pero sirve como indicio de que sobra ropa.

Porque lo que está en juego no es solo quién recoge la ropa, sino quién asume los costes. Si el decreto sale, pasará a pagarlo quien la fabrica. Así, tal vez tengamos menos un estocaje más controlado y el exceso de producción se limite. Poco se puede hacer con mil toneladas en un año si se le da salida a menos de 300.

Imágenes | Flickr, Cáritas Toledo

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