Los 'factos' de Los Colgaos: el último fenómeno de TikTok consiste en dar balonazos al larguero y soltar verdades

Tras la cuenta de 'Los Colgaos' están tres chavales de Montalbán, un pueblo de Córdoba de 4.000 habitantes. Sus vídeos están grabados regular, dando bandazos, con un sonido pésimo y ninguna edición, pero eso no importa, porque la viralidad en TikTok no solo se consigue con la estética de 'clean guy', sino con una fórmula espontánea que consiga enganchar.

Y eso es lo que han logrado estos tres, que en unas semanas han pasado de la nada a ser comentados por DjMaRiiO o Illojuan, entre otros streamers. Resto del mundo: papel y boli.

Un vistazo a… 11 TRUCOS para DOMINAR TIK TOK

'Factos' libre de matices en TikTok

'Los Colgaos' empezaron a publicar vídeos desde la cuenta común en febrero de este año. La mayoría en la misma cancha de futbito, intercalando patadas al balón con comentarios sobre fútbol emplazando a la audiencia a opinar.

Durante sus primeras semanas consiguieron algunos vídeos con decenas de miles de reproducciones, pero la cuenta estalla el 2 de abril, con el famoso vídeo de larguerazos y 'factos', una fórmula que fueron repitiendo.

Algunos usuarios de Twitter con centenares de miles de seguidores van hablando de ellos y haciendo crecer el efecto bola de nieve.

La fórmula es simple: se graban en una cancha de fútbol sala, uno a uno, pegando larguerazos. El que consigue atinar puede girarse y soltar un 'facto' (por el inglés 'fact').

El 'facto' es una sentencia lapidaria disfrazada de opinión polémica que no suele pasar de lugar común ("la Eurocopa 2008 fue la mejor Eurocopa") o de comentario de barra de bar ("si no llega a ser por el consumo de cocaína, Maradona no hubiese sido tan bueno en la historia del fútbol").

No hace falta más. El chiste está ahí. No en el 'facto', sino en todo lo que lo rodea:

El marcadísimo acento cordobés añade espontaneidad y descarta presunción (y matizan que no lo intentan maquillar)

añade espontaneidad y descarta presunción (y matizan que no lo intentan maquillar) La pausa dramática una vez conseguido el larguerazo nos predispone a escuchar, funciona como la sintonía del telediario

una vez conseguido el larguerazo nos predispone a escuchar, funciona como la sintonía del telediario El envoltorio sugiere que se avecina una opinión interesante o al menos controvertida, la decepción al escucharla ("Mourinho es top 5 entrenadores de la historia") parodia tanto a los protagonistas como a quienes estamos al otro lado de la pantalla, y nos saca una sonrisa

Hasta fueron invitados por el Córdoba C.F. para grabar un vídeo en su estadio. Larguerazos y 'factos' menos de dos semanas después de su eclosión viral.

Dan igual los 'factos'. Como si en lugar de opinar de fútbol se limitasen a decir que 'Aquí no hay quien viva' era mejor que 'Los Serrano', o que dos tapas salen mejor que media ración. El chiste está en todo lo demás.

En última instancia, los 'factos' son una parodia, voluntaria o no, de la sociedad y del Internet actual: en tendencia polarizante, transmitiendo información vestida de dogma, libre de matices y grises, y que sale en TikTok.

Larga vida a 'Los Colgaos'.

Imagen destacada | Los Colgaos, Mockuuups Studio, Xataka

En Xataka | TikTok tiene una nueva app que paga por ver vídeos. La Comisión Europea quiere explicaciones