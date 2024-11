Chill Guy es el último meme viral porque esconde algo más profundo: es todo lo que aspiramos a ser

Un perro antropomórfico, con expresión relajada y ropa casual se ha convertido en la imagen viral del momento. Cada vez cuesta más que aparezcan nuevos memes realmente virales, este chucho lo es. Y se llama Chill Guy ('tipo tranquilo').

Qué significa. Tras la imagen de un perro tranquilo con un suéter y manos en los bolsillos hay un encaje con el zeitgeist actual: el valor de mantener la serenidad en un mundo caótico. El de mantener la calma entre el frenesí y la hiperconectividad.

Apropiado para la generación de la ansiedad, la depresión, el burnout. Chill Guy es un ideal aspiracional: es la capacidad de permanecer imperturbable, pese a todo.

En detalle. El personaje es engañosamente simple. Su expresión, entre lo que en inglés se llama smile y smirk (entre la sonrisa y la sonrisa de satisfacción, que tiene otro matiz), transmite cierta serenidad zen.

Lo que cautiva del meme no es la pose, sino la actitud que proyecta. La de la despreocupación genuina, casi filosófica.

Entre líneas. La viralización de Chill Guy –cuya mejor traducción al español, disculpen la expresión, sería esa maravilla patria que alguien acuñó, 'chill de cojones'–, habla de una verdad incómoda sobre nuestra época: anhelamos ser ese "tipo tranquilo" capaz de no perder la compostura frente a las turbulencias de la vida moderna.

Es una forma de resistencia pasiva ante los problemas, retratada a través de un perro.

El origen. Nació el 4 de octubre de 2023, cuando el artista Phillip Banks lo compartió como una reflexión espontánea sobre la despreocupación. El meme ha pasado meses en el anonimato hasta que a mitad de año explotó en TikTok. Este patrón es bastante habitual en la cultura online.

La chispa que prendió su popularidad fue una serie de edits con la canción 'They make it look so easy'. Mantener la calma entre el caos, precisamente, parece fácil, pero no lo es.

El zeitgeist. Los usos principales que está teniendo este meme van justo en esa dirección: situaciones cotidianas en las que mantener la calma parece un superpoder. Es un antídoto contra la hiperreactividad emocional de las redes sociales. Paradójicamente, no hay mayor Chill Guy que quien no usa ninguna red social.

Es un arquetipo generacional, una masculinidad alternativa: ni tóxica ni artificialmente sensible. Es el hombre que encuentra paz en el desapego sin caer en la apatía.

El éxito del meme ya no es solo su recorrido viral, sino que las marcas también están utilizándolo. Por otro lado, signo de que su muerte como viral está más cerca.

Hasta Mr. Beast, el mayor youtuber del mundo hasta el punto de que "youtuber" se le queda muy pequeño, ha dicho de él que es "el mayor meme de nuestras vidas".

En femenino. También ha surgido Chill Girl, la versión femenina del meme, que añade una capa más de complejidad: si Chill Guy representa una masculinidad relajada, la contraparte femenil –con detalles como el lazo o el pelo largo, hay varias caracterizaciones– encaja con quienes rechazan el estereotipo de la hipersensibilidad femenina.

Es un símbolo de resistencia contra la presión social que espera que las mujeres sean constantemente expresivas, reactivas o emocionalmente disponibles. Es otra forma de entender la vida para una mujer: la serenidad y el desapego no tienen género.

Imagen destacada | Phillip Banks