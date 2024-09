A la Navidad de Vigo le ha salido un nuevo rival: Maduro ha decretado que la de Venezuela empezará el 1 de octubre

Vigo no será la primera en celebrar la Navidad este año. Aunque la ciudad gallega lleva ya más de un mes instalando adornos y su alcalde, Abel Caballero, suele dar por oficialmente inauguradas las fiestas a finales de noviembre, un mes antes que el resto de la cristiandad, en 2024 se le adelantarán al otro lado del charco. Nicolás Maduro ha decidido que este año las fiestas arrancarán en Venezuela el primer día de octubre. Será así por decreto del Gobierno, como se encargó de anunciar el dirigente bolivariano durante su programa de televisión 'Con Maduro+'.

Lo que diga el calendario es lo de menos.

Menos de un mes para Navidad. No importa que acabe de empezar septiembre, estemos aún en verano y falten más de tres meses y medio para Nochebuena. En Venezuela se habla ya de Navidad. Y es así porque allí quedan solo unas semanas para darlas por inauguradas. Así lo ha anunciar su presidente ante un público entregado en el programa 'Con Maduro+' de Globovisión. Allí, en prime time, dio la primicia: las Navidades arrancan este año el 1 de octubre.

"Ya huele a Navidad". Que la Navidad se adelante más de dos meses quizás suene extraño, pero la medida, garantiza Maduro, se tomará con todas las de la ley. Decreto gunernamental incluido. "Está llegando septiembre y ya huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje y agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre", proclamó el jefe de Estado, antes de insistir entre aplausos, y con tono exultante: "Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos. Con paz, felicidad y seguridad".

Importa el qué… Y sobre todo, en este caso, importa el cuándo. El adelanto navideño llega en el convulso escenario abierto tras las elecciones del 28 de julio, no especialmente cómodo para el dirigente chavista. Si bien Maduro insiste en que ganó los comicios con un 51,2% de los votos frente al 44,2% del representante de Plataforma Unitaria (PUD), Edmundo González Urrutia, los resultados oficiales de las elecciones llevan más de un mes empañados por las acusaciones de fraude.

El motivo: la oposición se hizo y divulgó el 83,5% de las actas electorales, documentos que mostrarían una victoria aplastante del PUD, con el 67% de los sufragios. Los opositores han salido a la calle en varias ocasiones para reclamar a Maduro que publique las actas que respaldan los resultados oficiales del 28J.

Navidades agitadas. Aunque el Tribunal Supremo de Venezuela ha dado por buenos los resultados oficiales y la Fiscalía ha ordenado la captura de González Urrutia acusado de varios delitos, incluida la instigación a la desobediencia y conspiración, Maduro todavía no puede dar por resuelto la crisis del 28J.

Ni en clave interna, donde según la coalición opositora sigue habiendo jóvenes apresados tras las elecciones y se mantiene en el pulso en las calles del país, ni a nivel internacional. La UE ya ha advertido que solo aceptará los resultados del 28J "completos" y "verificados de forma independiente" y se ha abierto una crisis con otras naciones latinoamericanas que cuestionan la legitimidad de Maduro.

Con ese telón de fondo, ayer EEUU confiscó el avión presidencial de Maduro, que se encontraba retenido en República Dominicana desde hacía meses, alegando que se adquirió infringiendo las sanciones a las exportaciones aplicadas al Gobierno.

"La paz absoluta". Prueba de la situación que atraviesa el país y afronta el propio chavismo es que ayer, durante el programa de 'Con Maduro+' en el que anunció el adelanto navideño, el dirigente venezolano recordó el apagón masivo que sufrió el país el viernes, del que responsabiliza a las "corrientes fascistas".

"El ataque criminal eléctrico paró la economía. No pudieron. La gente siguió trabajando, laborando, y con el apoyo de la clase obrera, en unión cívico-militar-política perfecta, garantizamos la paz absoluta", celebró el líder bolivariano. Tras ese incidente y la respuesta en tiempo "récord" de la que presume el Gobierno, toca fiesta. Una con toques de Navidad que arrancará ya el próximo uno de octubre.

Peculiar, pero… ¿Extraño? No del todo. Adelantar dos meses y medio la celebración de una fiesta con la tradición de las Navidades quizás suene peculiar, pero no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Es más, no es la primera vez que lo hace Maduro. En 2020 el dirigente bolivariano ya anunció que la festividad se adelantaría al 15 de octubre y en 2021 volvió a reajustar el calendario para fijarla a comienzos de ese mismo mes. "Llegó la Navidad empezando octubre", explicaba Maduro el 5 de octubre de 2021 con un vídeo en Twitter en el que mostraba el árbol con luces y las guirnaldas instaladas en el Palacio de Miraflores.

Mucho antes, en 2007, Hugo Chaves llegó a retrasar 30 minutos el huso horario venezolano para "socializar la luz", si bien años después, en 2016, con Maduro al frente del Gobierno, se revirtió la medida. La celebración de las Navidades tienen una deriva no menos importante que los retoques de horario. Además de colar otro tema y titulares en el foco mediático, la proximidad de las fiestas suele traducirse en que el Gobierno intensifica su reparto de ayudas y comida en los barrios.

