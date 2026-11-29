A lo largo de su extensa carrera, el prehistoriador Sergio Ripoll ha trabajado en cuevas, laboratorios, bibliotecas y despachos, pero (ironías de la vida académica) uno de sus hallazgos más sorprendentes lo hizo durante un paseo para estirar las piernas por Elche. Ocurrió a comienzos de 2023, cuando Ripoll supervisaba exámenes de la UNED y decidió hacer una pausa para tomar el aire.

Mientras paseaba por el Palmeral de la ciudad, cerca de las instalaciones de la UNED, se encontró con una pequeña piedra que le llamó la atención por sus incisiones. Fue la primera pieza de un tesoro de arte paleolítico.

Febrero de 2023. La historia de Sergio Ripoll López (y sus colegas) la conocemos gracias a un comunicado de la UNED, la universidad en la que ejerce de catedrático de Prehistoria y Arqueología. En él se explica cómo en febrero de 2023 el profesor salió a dar un paseo por los alrededores de la facultad cuando descubrió “una pequeña piedra caliza con extrañas incisiones”.

Fue puro azar. Ripoll solo quería estirar las piernas aprovechando un descanso mientras supervisaba exámenes. Sin embargo, al examinar aquella pequeña piedra rayada su intuición de especialista en arte paleolítico se activó.

El momento eureka. En un principio Ripoll actuó con escepticismo (¿cómo iba a encontrar grabados prehistóricos a plena vista y en mitad de Elche?), pero la idea seguía rondándole y cuando horas después volvió a la zona confirmó que su primera impresión no había sido descabellada. “La luz rasante del atardecer le permitió distinguir con mayor claridad varias figuras”, explica la UNED.

Ya más seguro, compartió su hallazgo con Manuel García Rodríguez, geólogo de la UNED y otro de los miembros del tribual de exámenes. A lo largo de los días siguientes Ripoll siguió recorriendo el entorno del Palmeral y descubrió ocho nuevas piezas con (supuestamente) decoraciones paleolíticas.

Incluso informó a los responsables de la facultad de la UNED.

Febrero de 2024. Lo más curioso de la historia no es que Ripoll descubriese los grabados por azar. Lo fascinante es que no fue el único en hacerlo. Pasó el tiempo y justo un año después Francisco Javier Muñoz Ibáñez, profesor de Prehistoria de la UNED, se encontró en una situación idéntica. Mientras estaba en Elche para participar en el tribunal de exámenes se encontró con otras dos piezas que curiosamente también parecían mostrar incisiones milenarias.

“Al principio, como todos, no daba crédito a que en pleno Palmeral de Elche pudiera haber arte paleolítico; pero al ver las decoraciones de las plaquetas era innegable su autoría”, comenta el experto, quien confiesa la mezcla de “emoción, nerviosismo y orgullo” que embarga a un historiador en momentos así.

Del parque al paper. Más allá de ese subidón inicial o de lo pintoresco que pueda resultar el hallazgo, lo importante es que los investigadores han seguido estudiando las 11 piedras para comprender mejor sus orígenes. Toda esa labor de análisis la han plasmado en un artículo publicado en Journal of Anthropological and Archaeological Sciences que firman, entre otros, Ripoll y Muñoz Ibáñez.

El paper se lanzó hace unas semanas, pero ya ha despertado el interés de los académicos. Y es lógico. Curiosidades aparte y como recuerda la UNED, esas 11 piezas han permitido “cubrir un vacío geográfico en el conocimiento de las manifestaciones artísticas del Paleolítico en la vertiente mediterránea de la península”. “Era muy extraño que en Valencia, norte de Alicante y Murcia sí las hubiera y que en esta región no se hubieran descubierto”, reconoce Muñoz.

¿Cómo son los grabados? Las 11 piezas estudiadas por los profesores de la UNED son cantos y plaquetas de caliza de entre 7,4 y 14,9 centímetros, pequeñas piezas que destacan sobre todo por “el gran número de figuras” que incluyen.

“Lo más habitual es encontrar una, dos o tres representaciones y no esta superposición de elementos, que es más propia del arte rupestre que del mueble”, comenta Muñoz Ibáñez. En total las 11 piezas suman 361 figuras, diseños entre los que estacaban las imágenes de caballos, cabras, cuervos y uros.

También se aprecian signos y diseños creados con líneas.

Resolviendo el enigma. Identificar y estudiar esas inscripciones no ha resultado sencillo. La mayoría de los surcos que conservan las piedras tiene menos de un milímetro de grosor o profundidad, a lo que se suman otras dos complicaciones: muchas de las figuras están superpuestas entre sí y además apuntan hacia diferentes direcciones, lo que dificulta el análisis.

¿Cómo se las ha apañado el equipo para descifrar ese galimatías? Con ayuda del escaneado tridimensional y tratamiento digital de imágenes, lo que ha permitido a los expertos identificar al menos dos artistas paleolíticos con estilos distintos. Dado que el 55% de las cabezas grabadas miran hacia la izquierda y el resto a la derecha, también sospechan que hubo tanto dibujantes zurdos como diestros.

¿Cómo de antiguas son? Ese es otro de los desafíos que han tenido que afrontar los investigadores. Las piezas no se extrajeron de un yacimiento intacto, sino que “han sido recuperadas en superficie, en un terreno alterado por construcciones modernas y fuera de su contexto arqueológico original”.

Eso dificulta la datación basándose en los estratos del terreno y ha obligado a los expertos a fijarse en sus características estilísticas y cómo se representan ciertos detalles, incluidas las crines y las orejas de los caballos. Su conclusión es que los grabados pueden remontarse al Paleolíticos superior, hace 20.000 años, aunque aclaran que hay pistas relacionadas con "distintas fases de este periodo".

La gran incógnita. La pregunta es obvia: ¿qué hacían esas piedras en ese rincón de Elche? Si Ripoll y Muñoz encontraron 11, ¿no podría haber muchas más aún sin catalogar? ¿Hay motivos para sospechar que el Palmeral conserva restos de un asentamiento paleolítico? No es una hipótesis descabellada porque hasta la llegada de los andalusíes la zona no sufrió “una alteración humana masiva”.

Para salir de dudas los investigadores quieren ir un paso más allá y usar un georradar para planificar futuros sondeos y excavaciones. “Nuestra intención en un futuro es pedir permiso de prospección para poder determinar si el yacimiento que contenía estas plaquetas se ha conservado, al menos parcialmente”, revela Muñoz. El proyecto hasta tiene nombre: UNEDXPECTED, un guiño a las circunstancias inesperadas (unexpected) de los primeros hallazgos.

Imágenes | Wikipedia y UNED

En Xataka | En 1976 los arqueólogos excavaron una casa romana en Mérida. Ahora unos estudiantes han descubierto el tesoro que ocultaba