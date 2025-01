Si la pregunta es "cuánta gente vivía en Juego de Tronos", tenemos un montón de malas noticias. Y una respuesta aproximada

Dragones, muros de hielo de 700 pies de altura, gentes cambia de cara, que vuelven a la vida, que se convierten en zombies helados con ganas de que llegue el verdadero invierno. No era mi intención empezar una serie sobre la demografía de los "mundos de fantasía". Pero aquí estamos.

¿Cuánta gente vivía en los cuatro continentes del mundo de Juego de Tronos?

Empecemos con una aclaración. No era mi intención hacer esta serie, porque como dice nuestro demógrafo de cabecera Lyman Stone, "en la mayoría de los casos, el evidente analfabetismo demográfico y económico de un autor es totalmente perdonable porque no pretende ser realista".

Las batallas de Star Wars, por ejemplo, son ridículamente pequeñas teniendo en cuenta el tamaño que tenía la galaxia. pero ¿A quién le importa? Quiero decir, es fantasía (o en este caso, y para evitarme las polémicas, ciencia ficción).

Sin embargo, cuando uno empieza a pensar en estas cosas, es difícil parar.

Así que... ¿Cómo de grandes son los Siete Reinos? Aparentemente esta es una pregunta más o menos fácil: George RR Martin ha publicado mapas, ha hablado de distancias (y duraciones de viajes) e incluso lo ha comparado con lugares concretos.

El problema es que nada cuadra demasiado bien. Y mientras ha comparado a Poniente con Sudamérica en cuanto a tamaño, lo cierto es que los aficionados han hecho cálculos y su tamaño real es más parecido a Europa.

Stone, en su trabajo sobre la demografía de Poniente, toma como referencia la medida de 5,7 millones de millas cuadradas. Un poco más que Europa, pero bastante menos que Sudamérica (o que las estimaciones más optimistas). No obsante, en el trabajo original, los cálculos están hehcos para varias superficies más.

Y esta era la parte fácil, claro. Porque el tamaño es fijo y porque hay muchísima información relativamente objetiva sobre el tema. Si pasamos a evaluar el tamaño de los ejércitos (el sistema que usamos para perfilar las cifras de El Señor de los Anillos) vemos en seguida que los datos de Martin son inusables.

Como explica Stone, las cifras que maneja Martin de forma recurrente no tienen mucho sentido histórico: si sumamos las descripciones de los ejércitos de Poniente, hablaríamos de entre 200.000 y 650.000 soldados. Y eso, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre los ejércitos medievales, es algo muy difícil de sostener.

Pero es que si nos vamos a sus estimaciones del tamaño de las ciudades, la cosa no mejora. Las cosas no cuadran bien. En este caso, lo que hace Stone es tomar las estimaciones de los libros como si fueran datos de crónica antiguas. Así nuestros datos no son muy precisos, pero al menos están corregidos de los problemas más acuciantes.

¿Entonces, sabemos cuánta gente vive en las ciudades? Según Stone, las cinco ciudades principales de Poniente (Desembarco del Rey, Antigua, Lannisport, Puerto Gaviota y Puerto Blanco) vivirían unas 670.000 personas. Son datos sensiblemente menores que otras estimaciones, pero nos da un terreno más seguro con el trabajar.

Esto nos daría, en los Siete Reinos, una población urbana de entre un millón y millón y medio.

¿Podemos estimar la población total con ese dato? Sí, pero hay que hacer asunciones extra: en la Europa medieval, la población urbana suponía entre un 15% (en zonas como Italia o Bizancio) y un 3% (en el oeste de Europa). O sea, que tendríamos una horquilla de entre 11 y 42 millones de personas.

Sin embargo, es todo un poco gratuito. Es decir, no hay mucha coherencia interna a nivel demográfico, económico o sociológico. O, como señalaba Stone, a diferencia del mundo de Tolkien, el de Martin "está mal construido desde una perspectiva demográficamente realista porque no hay una manera racional de cuadrar incluso los datos más básicos disponibles".

"Hay demasiada estabilidad dinástica, muy poca diversidad cultural, lingüística y étnica, el tamaño básico del mundo parece cambiar para adaptarse a las exigencias inmediatas de la trama, las ciudades y los ejércitos son inverosímilmente grandes", etc, etc, etc.

En Xataka | Paradójicamente, casi todo lo que ocurre en Juego de Tronos tiene explicación científica