El nuevo audiolibro de ‘Sandman’ parece más bien una película: un reparto digno de Hollywood interpreta a los personajes principales

Aunque la existencia del proyecto se sabía desde hace marzo, cuando Audible (la plataforma de audiolibros de Amazon) hizo público el proyecto, solo ahora el propio creador de la criatura original, Neil Gaiman, ha anunciado desde su cuenta de Twitter un pequeño teaser del mismo y la posibilidad de reservarlo. Se trata de una versión dramatizada de la historia con el propio Gaiman como narrador y James McAvoy (Xavier en las últimas adaptaciones de 'X-Men') dando vida al protagonista, Morfeo.

It's astonishing. (And this is just the first three books.) So proud to be part of it. You can preorder at https://t.co/5Nsug0Ank3 #TheSandmanaudio @audible_com @DCComics @audibleuk @DirkMaggs pic.twitter.com/wPtrUTfeoP