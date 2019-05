'Hellboy': guía de lectura para navegar en el mundo de nazis, ranas y monstruos de Mike Mignola

El próximo viernes 17 de mayo llegará a los cines españoles 'Hellboy' después de un atroz estreno internacional el mes pasado. No vamos a meternos con el tema de la película, de la que podéis leer crítica en Espinof, pero sí que vamos a ahondar en los cómics creados por el siempre magnífico Mike Mignola.

Hellboy debutó en 1993 en una historia corta en un magazine dedicado a la Comic Con de San Diego de ese mismo año. Desde entonces el ser infernal ha protagonizado decenas de cómics y novelas gráficas y su "universo" ha engendrado un buen puñado de series regulares, spin offs y miniseries varias durante sus 26 años de existencia.

Así que en Xataka vamos a intentar poner un poco de orden a la hora de ver por dónde comenzar con Hellboy y cuáles son las obras básicas para adentrarnos en el mundo del Mike Mignola.

El caso de Mike Mignola con 'Hellboy' no se distingue demasiado de lo que pasaba en la época. Estamos en los primeros años 90 del siglo XX y toda una generación de dibujantes decide que es el momento de hacer cosas nuevas y emprender una aventura fuera de las anquilosadas Marvel y DC.

La gran diferencia entre Mignola y el grupo fundador de Image (Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane) es que el californiano sabe guionizar y logra hacer un gran trabajo de calidad. Así que tras una década trabajando intermitentemente para Marvel ('Alpha Flight', 'Rocket Raccoon') y para DC ('Odisea Cósmica', 'Gotham a luz de gas'...), decidió que es hora de hacer algo nuevo, propio.

Y surgió Hellboy. Al principio como el típico dibujo que se hace durante una convención, sin más: un demonio con un cinturón que ponía Hellboy. Con los meses, ese dibujo evolucionó hasta convertirse en un personaje de pleno derecho: un medio demonio invocado originalmente por nazis que trabaja en el AIPD para proteger el mundo del mal.

Mignola no las tenía todas consigo, así que simplemente planeó un par de apariciones y una primera miniserie ('Semilla de destrucción') sin intención alguna de sobrevivir a sus cuatro números y con el pensamiento de que, si fracasaba, siempre podía volver a dibujar algo de Batman.

Afortunadamente, sin convertirse en un superventas, la serie funcionó. En una época de excesos en los cómics de superhéroes, 'Hellboy' fue un soplo de aire fresco que llamó bastante la atención, según lo vio Mignola:

"Respecto a la popularidad del cómic, todo lo que sé es que cogí todo lo que amo y lo encajé allí. Intenté escribir 'Hellboy' como una persona normal. No como en algunos cómics de superhéroes. Y quizá sea eso lo que se note. Creo que hay una diferencia cuando ves un libro donde puedes decir que el creador está haciendo algo que ama o está muy implicado en vez de un artista o un guionista que está un trabajo más o intenta vender un producto o ganar dinero con una tendencia popular. Con Hellboy imagino que no había nada parecido por entonces porque no miraba a ningún otro cómic diciendo "quiero hacer mi propia versión de esto". Solo quería hacer algo que estuviese creado enteramente de todas las cosas que me gustan."