Los memes han quedado regulados por primera vez con la 'Ley Iceta': protegidos, pero con la duda de si los algoritmos sabrán identificarlos

Además de la vuelta de Google News y la amenaza de censurar en directo los streamings, la nueva 'Ley Iceta' introduce por primera vez la regulación de los memes en España. Este contenido tan popular en internet por fin queda recogido en la legislación española, aunque no lo hace directamente con el nombre de meme, sino de 'pastiche', término utilizado por el Real Decreto Ley.

Esto es lo que dice la nueva ley sobre los memes, qué tipo de excepciones se contemplan y cómo quedan ante la censura algorítmica que afectará de manera general.

Cómo quedan definidos los memes en la ley española

En el BOE explican que se incluye por primera vez el límite de 'pastiche', término utilizado para los conocidos memes. Se hace con la intención de "reforzar la cobertura legal de las expresiones y construcciones multimedia que se replican y transmiten mediante Internet de persona a persona".

En primer lugar se define lo que se considera un pastiche. Así es como queda el artículo 70:

No precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite será también aplicable a usos diferentes de los digitales.

Como vemos, la definición intenta establecer la línea entre lo que es una creación independiente y lo que es una copia del original que pudiera representar un daño para el autor original. Es decir, un contenido que entraría dentro de las infracciones por copyright.

Una vez descrito lo que se entiende por pastiche o meme, debemos irnos al apartado 8 del artículo 73 para ver cómo quedan estos memes frente a la censura algorítmica que la 'Ley Iceta' fuerza a aplicar a todas las plataformas. El apartado queda así definido:

La cooperación entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos no impedirá que los usuarios carguen y pongan a disposición del público contenidos de obras u otras prestaciones que no infrinjan tales derechos o que se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche.

La idea es que estos memes entran dentro del uso que se consideraría legítimo, como el de cita o reseña. Por ejemplo, si una persona publica una imagen de un meme de una serie de Netflix, se entiende que eso no constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual, sino que se está publicando un meme y esto supone un uso amparado.

¿Están preparados los algoritmos para reconocer lo que es un meme?

Uno de los asuntos de la 'Ley Iceta' es que será un algoritmo el que decida si un contenido es apropiado o si debe ser eliminado por infringir derechos de autor. En caso de que nos quejemos, la ley sí contempla que sea un humano el que analice si el contenido era apropiado. En el caso de los memes, será fácil que la persona sea capaz de diferenciar un caso de otro, pero no queda tan claro que los algoritmos de las plataformas sean infalibles a la hora de diferenciar un meme.

Los memes no son sino otro ejemplo de los percances que pueden encontrarse las plataformas con el uso de algoritmos para controlar el contenido que se publica. Del mismo modo que con vídeos e imágenes la máquina puede fallar, también lo podría hacer con unos memes que tiran de ironía y no la inteligencia artificial no siempre comprende.

Durante los últimos años hemos visto numerosos avances en el reconocimiento de memes. Tenemos modelos neuronales propios como Meme Vision y proyectos como el de Facebook con 'Hateful Memes', para identificar los potencialmente dañinos para la comunidad. La identificación de memes es uno de los campos donde se están centrando los expertos en inteligencia artificial, pero sus resultados todavía quedan lejos de lo deseable. Más cuando la libertad de expresión está en juego.

