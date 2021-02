Europa multa a España con 15 millones de euros por su retraso en Protección de Datos y con 89.000 euros al día hasta que no se adapte la directiva

España no ha hecho sus deberes en materia de Protección de Datos. Tras meses de espera, Europa ha decidido poner una multa a España de 89.000 euros al día hasta que no se realice la transposición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un comunicado donde explica que se condena a España a "pagar una suma de 15 millones de euros y una multa coercitiva diaria de 89.548,20 euros por no haber transpuesto aún una Directiva ni comunicado las medidas de transposición de esta".

En concreto se trata de la 'Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales'. Una ley europea que debería haberse adaptado al marco español y donde, pese a que se remitió por escrito, España no ha cumplido.

Ya en marzo de 2019, España indicó que el procedimiento estaba en curso y debía finalizarse en marzo de 2020. En ese momento se indicó un retraso debido "esencialmente del contexto político particular y de la necesidad de transponer la Directiva mediante una ley orgánica".

Han pasado meses desde entonces y España todavía no tiene la directiva europea transpuesta al marco nacional, por lo que el Tribunal de Justicia Europea ha decidido actuar.

