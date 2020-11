Después de Google News, es el turno de Discover: CEDRO demanda a Google por 1,1 millones de euros en derechos de autor

El 16 de diciembre de 2014, Google News cerraba en España. Fue la respuesta del buscador ante el Canon AEDE. Desde entonces el servicio de noticias de Google no funciona en nuestro país. Sin embargo, desde hace unos años tenemos la posibilidad de recibir noticias a través de nuestro móvil Android con Google Discover.

Con Google Discover los usuarios tenemos una alternativa al antiguo Google News, donde podemos recibir fragmentos de noticias distintas de diferentes publicaciones. En base al artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual que regula los derechos de autor en favor de las empresas de agregación de contenidos, CEDRO ha decidido demandar a Google exigiéndole un pago de 1,1 millones de euros en conceptos de derechos de autor por el servicio Discover.

CEDRO reclama a Google con los mismos argumentos por los que cerró Google News

CEDRO es la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, una asociación de gestión de derechos de autor, equivalente a lo que representa SGAE o SEDA. La empresa ha presentado la demanda ante los juzgados mercantiles de Madrid y reclama el abono derivado del uso de Google Discover.

Según explica CEDRO, otros servicios de agregación como Upday, Squid o el servicio de Huawei sí están pagando estos derechos. Servicios cuyo funcionamiento es equivalente al de Google y ocupan el mismo hueco en los móviles donde funcionan.

La cantidad de 1,1 millones de euros es una estimación de la deuda de Google, una cantidad que según explica CEDRO podría llevar a reclamar más de 14 millones de euros en caso que la empresa facilitara los datos efectivos del uso de contenidos. Según explican, antes de acudir a los juzgados CEDRO ya solicitó el pago por derechos de autor por Google Discover desde su lanzamiento a finales de 2016.

El artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que derivó en el cierre de Google News, dice lo siguiente:

"La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización".

Las asociaciones de gestión de derechos consideraban que Google aprovechaba el trabajo de los medios, mientras que Google defendía que estaba ofreciendo beneficios a los medios dirigiendo una gran cantidad de tráfico. La nueva demanda de CEDRO vuelve a llevar a los juzgados el mismo debate que hace unos años terminó con el cierre de Google News.

En respuesta a Xataka, desde Google España explican que "no podemos comentar sobre la denuncia ya que no hemos recibido un aviso oficial de CEDRO y no hemos visto los detalles de la demanda. Sin embargo, como hemos dicho varias veces a CEDRO, Discover no es un agregador de contenido por lo cual la Ley de Propiedad Intelectual no se aplicaría",

