Cuidado con las bromas en Bizum: los bancos leen los conceptos de las transferencias y pueden llamarnos si leen algo extraño

Los bancos leen los asuntos de Bizum. Incluso llaman para pedir explicaciones si algo no les cuadra, como por ejemplo un asunto que haga bromas sobre terrorismo, corrupción o asuntos ilegales. Hay muchísimos ejemplos, desde "armas para la lucha santa en Siria" hasta pagar por "la cuota de Alqaeda". Dejamos en vuestra imaginación las posibilidades que pueden llamar la atención de los bancos.

¿Por qué los bancos leen los conceptos de las transferencias? ¿No deberían ser asunto privado como si fuera parte de una conversación entre dos personas? La respuesta es que no debería extrañarnos ya que los bancos lo único que están haciendo es cumplir con la ley.

Los distintos bancos consultados por Xataka apuntan en la misma dirección: están cumpliendo con sus obligaciones de la normativa 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

"Esa normativa obliga a entidades como bancos, comercios, medios de pago y demás a vigilar transacciones que puedan ser sospechosas de blanquear o financiar terrorismo. Como son millones las que se realizan, aplican automatismos para detectar patrones o palabras clave, y todo lo que suene raro tiene que generar una alerta, ser comprobado y si es el caso, comunicado a las entidades correspondientes", nos explica Jorge Morell Ramos, abogado de Legaltechies especializado en derecho y tecnología. "Por tanto todos los mensajes de broma de ese tipo que se ponen en pagos de Bizum o en general, tienen potencial de generar una alerta, llamada al cliente y comprobación del supuesto".

No me jodas que los bancos leen los conceptos de los Bizum yo creía que era la típica mierda a la que nadie le hacía caso me acabo de poner nervioso https://t.co/F8TES2F009