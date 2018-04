Cuando reciclar te convierte en un criminal: vendió DVDs de restauración de Windows, 15 meses en prisión

Eric Lundgren tenía una idea interesante: vender DVDs de restauración de Windows que los fabricantes normalmente incluyen en sus equipos al comprarlos y casi nadie usa. Con ellos es posible recuperar un equipo que ha fallado, y aunque es posible descargar el software gratuitamente, el Gobierno de los EE.UU. investigó el caso y demandó a Lungdren.

El juicio de 2017 acabó declarando a Lundgren culpable de violar la propiedad intelectual de Microsoft y estimó el valor de dichos discos en 700.000 dólares. El acusado ha sido condenado a pasar 15 meses en prisión y a una multa de 50.000 dólares, y todo por tratar de evitar la acumulación de más basura electrónica que provoca no tratar de recuperar esos equipos para tirarlos y comprar otros nuevos.

¿Una sentencia desmedida?

Lundgren se dio cuenta de que ante el fallo de un equipo muchos usuarios acababan comprando uno nuevo sin intentar arreglar el problema. Eso hizo que tuviera la idea de vender esos discos de recuperación para facilitar la tarea a esos usuarios.

En 2012 encargó 28.000 de esos discos orientados a restaurar equipos con Windows 7 y los envió a Florida, donde pretendía venderlos a 25 centavos la unidad a tiendas de reparación de ordenadores, algo que permitiría a esas tiendas ahorrar esa producción y venderlos a los usuarios a precios también reducidos.

Lundgren afirma que él solo quería ofrecer esos discos a usuarios con una licencia de Windows que así podrían reparar sus equipos, pero los abogados del gobierno que investigaron el caso inicialmente afirmaron en la demanda original que cada disco tenía un valor 299 dólares. Finalmente Microsoft estimó el valor de esos discos en 25 dólares cada uno, valor que fue aceptado por la Corte Judicial.

El derecho a reparar vuelve a verse amenazado

El caso ha vuelto a disparar el debate sobre el derecho a reparar que desde hace tiempo está siendo amenazado en Estados Unidos.

Los defensores de ese derecho han criticado las acciones del Gobierno de EE.UU. y de Microsoft. Nathan Proctor, director de la campaña Right to Repair del US Public Interest Research Group (PIRG) comentaba que "las empresas se han vuelto muy agresivas a la hora de forzarnos a tirar cosas y comprar otras nuevas. Lo que deberíamos hacer en lugar de eso es reutilizar más, reparar más y reciclar el resto, ideas en las que Eric Lundgren ha sido pionero".

En Microsoft afirman que ellos también tratan de reducir el problema de los residuos electrónicos, pero destacan que "el Sr. Lundgren buscó software falsificado que disfrazó de software legítimo y lo vendió a otros restauradores de equipos". Para Microsoft eso pone en riesgo a los usuarios por la potencial presencia de malware en dichos equipos.

La polémica es delicada, sobre todo considerando que el software de restauración es gratuito y se puede descargar desde el sitio web de Microsoft para usarlo si el usuario tiene una licencia legítima de Windows. Muchos fabricantes incluyen estos discos cuando un cliente les compra un PC—, pero según el gobierno de los Estados Unidos Lundgren distribuía bienes falsificados.

En The Washington Post, Lundgren afirmó que "pensé que [el software de recuperación] era freeware. Si es gratuito", pensó el acusado, "voy a duplicarlo con la herramienta gratuita de recuperación y regalarlo, y no habrá problema con eso. El valor está en la licencia. La corte no lo entendió así", explicaba Lundgren.

