Unos investigadores colocaron una rueda para hámsteres en un bosque. Acto seguido se convirtió en un parque de atracciones

Ocurre de vez en cuando que la ciencia nos regala estampas dignas del mejor de los lienzos surrealistas de Dalí. Un ejemplo claro lo dejó hace ya algunos años una pareja de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Leiden (LUMC), en los Países Bajos, dos científicos que un buen día decidieron instalar al aire libre dos ruedas giratorias como las que se suelen utilizar habitualmente en las jaulas de los hámsteres. Una acabó en una duna remota, sin acceso para visitantes. Otra en una zona llena de maleza y próxima a un área urbana, medio oculta entre arbustos y ramas.

Tras semejante despliegue se sentaron a ver qué pasaba y si aquellas ruedas llamaban la atención de la fauna silvestre. El resultado les sorprendió. A ellos y al resto de sus colegas.

¿En qué consistió el experimento? En colocar en mitad del campo dos pequeñas jaulas con las puertas abiertas, un platito con comida y un par de ruedas giratorias de 24 centímetros de diámetro para luego, sencillamente, sentarse a ver qué pasaba. Como no querían que se les escapase ningún detalle del experimento, los investigadores incluyeron cámaras con visión nocturna y un sensor de movimiento infrarrojo que les permitió recabar una buena colección de tomas entre 2009 y 2013. Acabaron analizando 12.000 fragmentos de vídeo de más de 200 000 grabaciones.

Los lugares en los que se colocaron las ruedas, claro está, tampoco se escogieron al azar. Los investigadores del LUMC, Johnanna H. Meijer y Yuri Robbers, optaron por colocarlas en una duna sin presencia de humanos y un claro con arbustos en las que sabían que habitaban roedores.

Just learned that Dutch scientists left a hamster wheel outside in 2014 and saw that tons of wild mice used it just for fun as well as frogs and slugs? All the creatures of the forest wanted a turn?? Absolutely phenomenal pic.twitter.com/sL7g9xEdnU