Un mensaje directo a tu oído vía láser, aunque haya ruido y a prueba de cotillas: eso han conseguido los del MIT

El envío de información con láser se ha llegado a plantear para cosas tan de ciencia ficción como enviar vida a otros planetas, aunque usándolo como sistema de propulsión y no como medio en sí. Y justo esto es lo que han planteado ahora en el MIT, logrando transmitir un mensaje directamente al oído usando rayos láser.

Es decir, una especie de susurro artificial cuya fuente sería un láser y no la voz de un ser humano. De este modo, la información sólo sería escuchada por el receptor, sin que nadie alrededor fuese capaz de percibirla. Más directo, imposible.

Un susurro láser, literalmente

Lo que ha conseguido este grupo de investigadores del MIT es la transmisión de un mensaje directamente a un individuo a unos metros de distancia mediante láser y sin que nadie más sea capaz de oírlo, aunque se esté en un ambiente ruidoso. Los resultados se han publicado en Optic Letters, la publicación de la Optical Society estadounidense, donde Ryan M. Sullenberger, Sumanth Kaushik, y Charles M. Wynn explican que usaron un láser de tulio de 1,9 micrómetros con la ayuda de un espejo para amplificar la señal.

¿Cómo puede un haz de radiación láser vehicular sonido? La clave está en el efecto fotoacústico, por el cual un material absorbe la luz y forma ondas de sonido, siendo en este caso el vapor de agua el que absorbe. En este caso, lograron transmitir el sonido a 60 decibelios a una persona situada a 2,5 metros de distancia (el volumen aproximado de una conversación en un restaurante o de la música de fondo, ejemplifican).

Entonces, si no hay humedad, ¿este sistema no funciona? En teoría no, si se trata de un ambiente con el 0% de humedad. Pero según explican los investigadores esto no supone un problema, porque incluso en los ambientes más secos hay un pequeño porcentaje de vapor de agua, sobre todo alrededor de la gente según especifica Charles M. Wynn.

Los investigadores lograron transmitir distintos tipos de sonidos, desde conversaciones hasta música. Matiza M. Whynn además que el sistema que usaron es el primero en este sentido que es completamente seguro para los ojos y la piel.

Una vía directa para todo tipo de mensajes, incluso anuncios

Las aplicaciones del láser son cuantiosas por las propiedades de esta radiación, de hecho el efecto fotoacústico que describíamos se usa en biomedicina (para monitorizar tumores, entre otros usos) y medición de conductividad térmica , y el láser de tulio es habitual en algunas cirugías. Y hablando de comunicación, la misma NASA ha estudiado usar el laser para un nuevo sistema de comunicaciones ópticas.

Este experimento llama la atención por lo curioso y por las aplicaciones que podría tener. Los mismos científicos ven bastante clara su aplicación en la transmisión de mensajes secretos de espionaje en el área militar, o un caso que da algo más de miedo: imaginaos que esto se usa para dirigir anuncios a nuestros oídos.

Por el momento se trata de algo experimental y la idea ahora es probarlo en rangos mayores y en exteriores. Pero ahí queda el láser como transmisor directo de mensajes, veremos si lo vemos aplicado más adelante.