Henri B. Kagan y Kenso Soai, premio Nobel de Química 2026 por descubrir por qué los aminoácidos son de izquierdas y los azúcares son de derechas

El Nobel de química siempre se ha considerado como el "premio pequeño" de la gran familia de los galardones propiamente científicos. Sin embargo, suele reconocer cosas muy importantes. Un ejemplo claro es el de este año. Henri B. Kagan y Kenso Soai han ganado el premio "por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica»".

¿Qué se ha premiado exactamente? Muchas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos versiones que son imagen especular la una de la otra. Habitualmente (y metafóricamente) hablamos de ella como si fueran como la mano izquierda y la derecha de la misma molécula.

Es algo importante porque los procesos biológicos usan solo una de ellas: por ejemplo, los aminoácidos de nuestras proteínas son prácticamente siempre "izquierdos". El problema es que en el laboratorio, en cambio, una reacción sin nada que favorezca a una versión produce una mezcla 50/50.

En los años 80, Kagan descubrió el llamado "efecto no lineal"; un efecto que permite decantar esa balanza para un lado en concreto. Para la industria farmacológica, donde una versión de la molécula puede curar y la otra ser inútil o incluso tóxica, eso es una herramienta de trabajo diaria.

Soai fue un paso más allá en los noventa con una reacción autocatalítica: el producto que se forma cataliza su propia formación y favorece copias de "su misma mano". Era la primera vez, más allá de los procesos orgánicos normales, una reacción creaba quiralidad casi de la nada y se reforzaba por sí sola.

Por eso el premio se presenta también como una respuesta a uno de los grandes misterios de la química: cómo una pequeña asimetría aleatoria en la Tierra primitiva pudo acabar en una biología completamente de la misma mano (aminoácidos izquierdos, azúcares derecho, etc...).

Hay un dato para la polémica. Kagan tiene 95 años, y en 2001 hubo polémica cuando se quedó fuera del Nobel de catálisis asimétrica. Se le consideraba uno de los pioneros del campo, pero el premio solo admite tres galardonados.

Algunas curiosidades sobre el Nobel de Química. A diferencia del de Medicina (y este es el motivo de un 'sano pique' entre ambas entidades) es la Real Academia Sueca de Ciencias la encargada de elegir cada año "a la persona que haya hecho el más importante descubrimiento químico o la más importante mejora" siguiendo las últimas voluntades de Alfred Nobel. 198 investigadores, ocho de ellos mujeres, se han repartido los 117 premios otorgados desde 1901.

Es uno de los Nobel que en más ocasiones ha sido otorgado a título individual (detrás del de Literatura) y, curiosamente, tres miembros de la familia de Maria Skłodowska-Curie recibieron este reconocimiento (ella misma en 1911, su hija Irène en 1935 y su yerno Frédéric el mismo año).

Además de Curie, Linus Pauling es uno de los receptores de este premio que ha recibido otro Nobel, el de la Paz en 1962 (el de química le llegó en 1954). Las otras dos personas fueron Frederick Sanger (reconocido en dos ocasiones con el Nobel de Química, en 1958 y en 1980) y Barry Sharpless en 2001 y 2022.

Imagen | Fundación Nobel

En Xataka |