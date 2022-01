Estos científicos le enseñaron a un pez de colores a conducir una pecera con ruedas motorizadas

Los goldfish pueden conducir, aunque no como lo hacemos los humanos. Un grupo de este tipo de animales acuáticos fue entrenado para utilizar un Vehículo Operado por Peces (FOV, por sus siglas en inglés) con el objetivo de cumplir un experimento científico relacionado a sus habilidades de navegación.

Curiosamente, los peces lograron conducir el vehículo con ruedas en un entorno terrestre. Según los investigadores, esto demuestra que los peces tienen la capacidad de transferir su representación espacial y sus habilidades de navegación a entornos que son completamente diferentes a los acuáticos.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34