Cualquier jugador europeo de StarCraft II tendrá la oportunidad de desafiar a AlphaStar, la IA de DeepMind

El pasado mes de diciembre, dos jugadores profesionales de StarCraft II jugaron (y perdieron) contra AlphaStar, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind para ser capaz de batir a los humanos en este popular videojuego de Blizzard.

Ahora, ha llegado el momento de que los jugadores de a pie tengan también la oportunidad de batirse con esta IA y, quién sabe, quizá alguno sea capaz de restituir la honra de la especie humana tras el penoso 5-0 de diciembre a favor de la IA. Para suerte nuestra, han sido los jugadores europeos (y sólo ellos, por ahora) los seleccionados para tener la opción de participar en este enfrentamiento.

Para ello, DeepMind ha dispuesto que participe en esta serie de partidas como parte de "una investigación científica en curso sobre inteligencia artificial". Los usuarios deberán aceptar su participación en este nuevo experimento, pero cuando finalmente se enfrenten a AlphaStar no lo sabrán, con el fin de que su actitud no cambie al enfrentarse a la IA y las partidas puedan así desarrollarse como un experimento controlado.

Los jugadores serán emparejados contra AlphaStar de acuerdo con las reglas de emparejamiento normales, y una victoria o derrota contarán como lo haría contra un ser humano.

El resultado de estos enfrentamientos entre la nueva AlphaStar y jugadores humanos no se conocerá hasta que no se publique el 'paper' científico recopilando los resultados de la investigación, para lo cual DeepMind aún no ha puesto fecha.

¿Cómo será enfrentarse a AlphaStar?

Será más fácil que hace unos meses, pues sus desarrolladores** han ajustado su (sobrehumana) velocidad por entender que en diciembre le otorgó **una ventaja injusta que afectó a la fiabilidad del experimento.

Tal velocidad se debió al hecho de que AlphaStar jugaba directamente conectada a la API desarrollada conjuntamente por Blizzard, mientras que los humanos debían perder un tiempo precioso en manipular el teclado y el ratón.

En esta nueva versión, además, AlphaStar no recibirá "información sobre su oponente a menos que sea dentro del campo de visión de la cámara, y sólo puede mover unidades a lugares dentro de su campo de visión".

Imagen | Blizzard