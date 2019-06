'Buzzberry', 'Monocle'...: refugios de animales recurren a redes neuronales para poner nombre a sus gatitos y conejillos de Indias

Hace más de un año, un refugio de conejillos de Indias de Oregón (Estados Unidos), el Portland Guinea Pig Rescue, se puso en contacto con una investigadora de inteligencia artificial, Janelle Shane, para preguntarle si alguna vez había pensado en entrenar una red neuronal que se dedicara a poner nombre a los nuevos ejemplares que iban llegando al refugio (normalmente fugados o abandonados).

La consulta llegaba después de que esta investigadora en el campo de la óptica se hiciera famosa en redes por entrenar redes neuronales que ponían nombres a galletas y a monstruos del Dungeon & Dragons.

Así que Janelle aceptó el reto, y poco después los conejillos de Indias del centro tenían nombres como Hanger Dan ('Dani Percha', en español), Buzzberry (¿'Zumbifruto'?), Princess Pow ('Princesa Pum'), Stargoon ('Bobo estelar'), Fuzzable ('Pelusable'), y Popchop ('Cortaexplota').

Tras eso, llegó a sus oídos que el Refugio Animal Morris de Filadelfia también tenía un grupo de conejillos de Indias a los que bautizar. Volvió a poner en macha la red neuronal y de ahí salieron Mumpkans o Biinshecklesseon (no intentaremos traducir esto).

En su blog, Janelle cuenta cómo esa primera red neuronal se basaba, para su realizar su labor, en tres conjuntos de nombres recopilados a la vieja usanza (uno de nombres 'típicos' de conejillos de Indias, otro de nombres de superhéroes y finalmente, otro de bandas de metal), que iba entremezclando para formar los suyos propios.

Pero el Refugio Animal Morris no trabaja sólo con conejillos de Indias: también tienen un montón de gatitos, y la convencieron para que desarrollara otra red neuronal para poder ponerles nombre. En este caso, se le proporcionó a la red una lista de 8.000 nombres de gato preexistentes,

Así que Janelle volvió a reexaminar el problema, optando por utilizar una red neuronal capaz de manejar contextos: la versión de funcionalidad limitada de la polémica GPT-2 de OpenAI, capaz de saber qué combinaciones de palabras tienden a utilizarse conjuntamente en inglés y cuáles hay que tender a evitar.

A partir de ese momento, desaparecieron nombres extraños como 'Balllucidoux' y empezaron a aparecer otros como...

It’s the 21st century, & we have adorable adoptable kittens & cats named by a neural net, thanks to @JanelleCShane. Check out Whiskeridoo, Starmaker, Sparky Buttons & friends at https://t.co/hEcaJaiJP0. Lots more names, too - tell us your favorites & we’ll use ‘em next. Adopt! pic.twitter.com/pFqIviVayE