Baidu diseña refugios invernales para gatos con sistema de reconocimiento facial (para no dejar entrar a los perros)

Según las estadísticas, China cuenta con más de 40 millones de gatos callejeros. El problema es que, en la mayor parte del país, el frío del invierno (y la consiguiente escasez de alimentos) provocan que sólo el 40% de los ejemplares sobreviva para ver una nueva primavera.

Baidu (el 'Google chino') tiene su sede en Pekín, donde las temperaturas en algunas noches invernales pueden ser bastante extremas para los felinos. Wan Xi es empleado de la compañía y trabaja en el campo de la inteligencia artificial; después de descubrir hace un año que un gatito se escondía en su coche, se empezó a preocupar por la situación de estos animales. Y tuvo una idea.

Wan aprovechó herramientas del equipo de desarrollo de IA de Baidu para encerrarse en su casa a desarrollar software basado en la plataforma EasyDL. Una vez que lo tuvo listo, presentó su idea a la compañía: crear refugios físicos para gatos que, a través de un sistema de reconocimiento facial, permitiera únicamente a estos animales entrar y salir libremente de dichos espacios.

For stray cats, winter is almost fatal. Using #AI and Baidu's #EasyDL platform, a Baidu engineer has devised an AI Smart Cattery to shelter stray cats and help them survive Beijing's cold winter. This is the story behind - a story that has melted many hearts❤️🐱#techforgood pic.twitter.com/TlDRgkMe9P