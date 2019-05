La app Ever usó millones de fotos subidas por sus usuarios para desarrollar herramientas de reconocimiento facial

Ever es una app gratuita, lanzada en 2013, que ofrece espacio ilimitado para realizar copias de seguridad de nuestras fotos y vídeos, y que facilita luego organizarlas y compartirlas desde la nube.

Oficialmente, su fuente de ingresos son los usuarios que se suscriben a la versión premium para disponer de funciones extras. Pero los medios estadounidenses han desvelado que todas de esas fotos se monetizaban de un modo bastante más polémico.

Según ha desvelado NBC News, la imagen de los usuarios de Ever se estaba usando sin su conocimiento para proporcionar datos de entrenamiento a la tecnología de reconocimiento facial de la compañía, que luego vendía a las fuerzas de seguridad y a compañías privadas.

Ninguna mención en su publicidad, referencia vaga en la política de privacidad

Esto se hacía a través de su división Ever AI, que en su página web exhibe ante los potenciales clientes su "dataset privado de 13.000 millones de fotos y vídeos", procedentes de decenas de millones de usuarios de 95 países. Un dataset "en continua expansión" y que Doug Aley, CEO de Ever, ya ha confirmado que se alimenta con los datos recopilados por su app móvil.

Aley ha llegado a afirmar que en ningún caso se han compartido las imágenes en sí, o información que permita identificar a sus usuarios. Pero lo cierto es que es la información del rostro de dichos usuarios (una información muy detallada, porque la mayoría de los usuarios cuenta con cientos o miles de fotos en la nube) la que permite a la IA de reconocimiento facial de Ever aprender a reconocer los patrones faciales humanos, y que muchos usuarios no habrían subido sus fotos a la nube de Ever de haberlo tenido claro.

Aley se defiende diciendo que este posible uso se menciona en la política de privacidad (que no en los términos de uso) de la app, si bien dicha política se actualizó a raíz de que NBC News contactara con la compañía, con el fin de dejar más claro el uso que se daba a las fotos.

E incluso ahora, la referencia puede resultar algo vaga:

"Para permitirte organizar tus archivos y permitirte compartirlos con las personas adecuadas, Ever usa tecnologías de reconocimiento facial como parte de su servicio. Tus archivos pueden ser usados para mejorar y entrenar nuestros productos y tecnologías. Algunas de esas tecnologías pueden ser usadas en otros de nuestros productos y servicios para clientes corporativos, incluyendo nuestras ofertas de reconocimiento facial para empresas".

Lo peor es que dicha política de privacidad también avisa de que una vez que elimines tu cuenta el borrado de tus fotos no será inmediato, pues "se retendrá información del usuarios para cumplir con los requisitos legales y con nuestros acuerdos". Y eso si no son fotos compartidas con otros usuarios: en dicho caso, Ever sencillamente no eliminará esos archivos.

"Esto parece ser una violación flagrante de la intimidad de las personas”, afirma el abogado Jacob Snow, de la Unión Americana de Libertades Civiles de California del Norte. "Lo que hacen es coger imágenes de las familias de sus usuarios, desde una app privada, y utilizarlo para desarrollar tecnología de vigilancia. Eso es enormemente preocupante".

Vía | NBC News