Adobe presenta herramientas basadas en IA que detectan si un rostro ha sido 'photoshopeado' o eliminan los 'uhms' de un audio

Adobe Max es una de las mayores conferencias del sector creativo, en la que se reúnen desarrolladores, diseñadores gráficos y líderes empresariales para conocer los últimos avances tecnológicos del sector. Entre estos avances se incluyen los 'sneaks', proyectos experimentales realizados por ingenieros de Adobe que, con el tiempo, muchas veces terminan integrándose en los productos oficiales de la compañía.

Pero en la edición de este año, la conferencia ha acogido la presentación de un 'sneak' especialmente interesante: una funcionalidad llamada 'About Face', capaz de detectar (haciendo uso del machine learning) si el rostro de una fotografía ha sido manipulado de algún modo mediante edición gráfica. Es decir, que los creadores de Adobe Photoshop nos permiten saber ahora cuándo un rostro ha sido 'photoshopeado'.

Basta con aplicar 'About Face' a la imagen, y la herramienta estimará la probabilidad de que se haya llevado a cabo dicha manipulación, un proceso muy fácil de llevar a cabo hoy en día gracias a múltiples clases de software. 'About Face' no se fija tanto en el rostro en su conjunto (como podría hacer un algoritmo de identificación facial) como en píxeles individuales, proporcionando así un mapa de calor de las zonas de la imagen probablemente alteradas.

Si tenemos suerte, la herramienta puede incluso intentar revertir la manipulación; resulta especialmente útil cuando ésta ha sido realizada haciendo uso del filtro 'Licuar' del Adobe Photoshop.

El progresivo aumento de los fakes y deepfakes, sobre todo como medio para la difusión de bulos a través de medios sociales, y la influencia que esto está teniendo sobre la reputación de los afectados, así como sobre el debate público, está animando a las grandes compañías a invertir en nuevas tecnologías capaces de automatizar la detección de esta clase de manipulaciones.

En el caso de los deepfakes es más complicado, porque la tecnología evoluciona rápidamente, pero con los fakes tradicionales, que muchas veces son producto del uso de Photoshop, herramientas como 'About Face' pueden resultar notablemente útiles.

Otras aplicaciones de la IA presentadas en el Adobe Max

Pero el Adobe Max 2019 también ha permitido dar a conocer otros 'sneaks' basados en el uso de inteligencia artificial...

All In: ¿Nunca has tenido el problema de querer hacer una foto de grupo sin verte obligado a quedarte fuera de la misma? Pues esta herramienta permite justo eso: hacer una foto en la que no apareces y añadirte a partir de otra foto tomada en la misma zona, sin que se note el 'photoshopeo'.

Sound Seek / Awesome Audio: ¿Tienes clips de audio en los que no haces más que decir "aahhh", "uhm" y sonidos repetitivos por el estilo? Pues la herramienta 'Sound Seek' recurre también al machine learning para borrarlos con un solo clic. Si el problema son los ruidos ambientales o la presencia de eco, 'Awesome Audio' se encargará de limpiar el fragmento para obtener un sonido profesional.