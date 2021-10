Square se la jugó a Apple con el minijack, y esa historia nos recuerda inevitablemente al mítico Spectrum 48K

Square se hizo famosa por convertir cualquier iPhone o iPad en un TPV con el que se podía pagar. Bastaba con conectar un pequeño accesorio al puerto de auriculares y listo, ya tenías un lector de tarjetas que los comercios usaban para procesar esos pagos.

Lo más curioso de ese accesorio es que en Square lograron jugársela a Apple, que teóricamente solo ofrecía su conector Lightning. Si querías usarlo tenías que pagar royalties y ser bendecido por la empresa de Cupertino, pero en Square pensaron que igual había otra forma de lograr su objetivo. Quizás les inspiraron los pitidos de los módems y de los viejos Spectrum 48K.

La historia de cómo Square creó su lector de tarjetas es singular. La contaba Jim McKelvey, cofundador de Square junto a Jack Dorsey, que hace tiempo publicó su libro 'The innovation stack' para narrar precisamente cómo crearon y lograron llevar a Square a lo que es hoy.

Why $SQ started their card reader using the microphone jack. pic.twitter.com/hQb1DMSzzU