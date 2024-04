Sony World Photography Awards 2024: la crueldad y la belleza del mundo en el que vivimos representado en imágenes

Hay muchos concursos de fotografía en el mundo, pero entre los más destacados encontramos los Sony World Photography Awards que desde hace tiempo llevan reconociendo el trabajo de fotógrafos de todas partes. Como cada año por estas fechas, la World Photography Organisation ha anunciado los ganadores de su edición más reciente, en concreto, de la edición 2024.

El premio mayor, denominado oficialmente Photographer of the Year, ha sido otorgado a la fotógrafa Juliette Pavy (Francia) por su serie ‘Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women’. Se trata de una obra que aborda un control de natalidad involuntario liderado por las autoridades danesas en las décadas de 1960 y 1970 en Groenlandia.

Un concurso con varias categorías (y premios)

Pavy ha sido elegida por el jurado entre los diez ganadores de la categoría Professional, que fueron anunciados hoy junto con los ganadores del segundo y tercer puesto de cada categoría. En la ceremonia de premiación desarrollada en Londres también se reconoció a los ganadores absolutos de los premios Open, Student y Youth, así como al ganador del premio a la sostenibilidad.

La ganadora del Photographer of the Year recibirá un premio de 25.000 dólares más una colección de quipos fotográficos de Sony. También tendrá la oportunidad de presentar un nuevo conjunto de obras en la edición 2025 del evento. Los premios Open y sostenibilidad recibirán, por su parte, 5.000 dólares cada uno. El primero, no obstante, también recibirá equipos Sony y podrá exponer su trabajo.

Si quieres ver las imágenes, podrás hacerlo en la exposición Sony World Photography Awards 2024 en Somerset House, Londres, desde el 19 de abril. Este edificio situado en la orilla del Támesis será el hogar de los trabajos ganadores, pero también de los finalistas y preseleccionados del concurso impulsado por la World Photography Organisation. Tendrás tiempo hasta el 6 de mayo para vivir esta experiencia.

Los ganadores de la categoría Professional

Un panel de diez expertos ha elegido a los ganadores de esta categoría. Para participar había que enviar entre cinco y diez imágenes que demostrasen un dominio técnico y un enfoque sólido de la narrativa. Todos los ganadores de esta categoría recibirán un kit de imagen digital de Sony.

Architecture & Design (Arquitectura y diseño)

GANADOR: Siobhán Doran (Irlanda) por su serie Sala Mayor (Living Room)

Segundo puesto: Karol Pałka (Polonia)

Tercer puesto: Yaser Mohamad Khani (República Islámica de Irán)

Creative (Creatividad)

GANADOR: Sujata Setia (Reino Unido) por su serie A Thousand Cuts

Segundo puesto: Mackenzie Calle (Estados Unidos)

Tercer puesto: Tine Poppe (Noruega)

Documentary projects (Proyectos de documentación)

GANADOR: Juliette Pavy (Francia) por su serie Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women

Segundo puesto: Brent Stirton (República de Sudáfrica)

Tercer puesto: Davide Monteleone (Italia)

Environment (Medioambiente)

GANADOR: Mahé Elipe (Francia) por su serie Echoes of the Hive

Segundo puesto: Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni (Italia)

Tercer puesto: Maurizio Di Pietro (Italia)

Landscape (Paisaje)

GANADOR: Eddo Hartmann (Países Bajos) por su serie The Sacrifice Zone

Segundo puesto: Jim Fenwick (Reino Unido)

Tercer puesto: Fan Li (China continental)

Portfolio (Portfolio)

GANADOR: Jorge Mónaco (Argentina) por su serie Portraits and Landscapes

Segundo puesto: Aly Hazzaa (Egipto)

Tercer puesto: Angelika Kollin (Estonia)

Portraiture (Retrato)

GANADOR: Valery Poshtarov (Bulgaria) por su serie Father and Son

Segundo puesto: Adali Schell (Estados Unidos)

Tercer puesto: Drew Gardner (Reino Unido)

Sport (Deporte)

GANADOR: Thomas Meurot (Francia) por su serie Kald Sòl (Cold Sun)

Segundo puesto: Angelika Jakob (Alemania)

Tercer puesto: Tommaso Pardini (Italia)

Still life (Naturaleza muerta)

GANADOR: Federico Scarchilli, (Italia) por su serie Flora

Segundo puesto: Peter Franck (Alemania)

Tercer puesto: Beth Galton (Estados Unidos)

Wildlife & nature (Vida salvaje y naturaleza)

GANADOR: Eva Berler, (Grecia) por su serie Suspended Worlds

Segundo puesto: Haider Khan (India)

Tercer puesto: Jasper Doest (Países Bajos)

Premio a la sostenibilidad

Este año Kathleen Orlinsky (Estados Unidos) fue seleccionada como ganadora del premio a la sostenibilidad 2024 por su serie America’s First Wilderness. Su trabajo contempla el paisaje, la vida salvaje y la gente del Parque Natural de Gila, en el suroeste de Nuevo México.

Open Photographer of The Year, Student y Youth

Liam Man (Reino Unido) se ha consagrado ganador absoluto de la categoría Open por su fotografía 'Moonrise Sprites over Storr'. Kayin Luys (Bélgica) de la Escuela de Artes LUCA Sint Lukas Bruselas ha sido premiado como Student Photographer of the Year. Daniel Murray (Reino Unido, de 15 años) es el Youth Photographer of the Year.

Photographer of The Year

Como decimos, el máximo galardón lo ha recibido Juliette Pavy por 'Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women'. El trabajo de esta fotógrafa francesa rastrea los incios de un proyecto de natalidad involuntario que durante varios años hizo que varias mujeres inuit, algunas de tan solo 12 años, recibieran implantes intrauterinos sin consentimiento.

