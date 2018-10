Pixii es una cámara digital diferente que deja atrás la pantalla y la ranura de almacenamiento

Los móviles han conquistado el mundo de la fotografía, pero hay quien sigue intentándolo con las cámaras digitales tradicionales. Mientras los grandes de la industria dan el salto a cámaras sin espejo, otras empresas quieren tratar de darle una vuelta a las cámaras compactas.

Es el caso de Pixii, una cámara con objetivos de montura M de Leica que vista de frente no llama tanto la atención pero que sí lo hace cuando comprobamos que en su parte posterior no presenta la típica pantalla LCD. Para sacar fotos tendrás que mirar por su visor, pero además decimos adiós a las tarjetas de almacenamiento externo en un concepto llamativo que busca su sitio en un segmento especialmente competitivo.

Menos puede ser más, al menos en diseño

El diseño es sencillo y simple en toda su concepción: los diales son simples y en la parte superior nos encontramos con una pequeña pantalla OLED para ver y modificar algunos de los parámetros de la toma que queremos capturar.

Como decíamos sorprende especialmente ese visor, que es LCD retroiluminado por LED y que cuenta con una magnificación de 0,67 además de unas líneas guía de composición. Ese visor es la única forma de previsualizar la foto que queremos tomar, ya que los responsables de la idea han querido deshacerse de la tradicional pantalla trasera.

Tampoco contamos aquí con ranuras de almacenamiento: la cámara se vende en dos modelos con 8 y 32 GB de memoria interna, además de conectividad WiFi y Bluetooth porque la idea es "emparejar" esta cámara con nuestro móvil para poder tener ese dispositivo como el otro gran centro de la experiencia fotográfica.

No hay datos específicos sobre su sensor CMOS, pero sí se sabe que contará con obturación global, profundidad de color de 12 bits y un ISO nativo de 200 con un rango que irá de ISO 100 a ISO 6.400.

El equipo responsable del lanzamiento de Pixii no ha indicado aún ni la fecha de lanzamiento ni los precios de venta que tendrán unas cámaras que desde luego sorprenden por esa aproximación a este segmento y que habrá que ver si convencen no solo por lo que no tienen, sino por lo que sí (y lo que hacen con ello).

