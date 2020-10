Insta360 One X2: una cámara dos en uno de bolsillo para grabar vídeo en 360º y en resolución 5,7K

Después de lanzar el año pasado la Insta360 One X, Insta vuelve a la carga con una renovación que añade bastantes novedades. Hablamos de la Insta360 One X2, una cámara de bolsillo capaz de grabar en 360 grados gracias a su doble lente y cuya resolución máxima asciende a 5,7K a hasta 30 fotogramas por segundo.

El dispositivo destaca por montar un giroscopio de seis ejes con el que la compañía aspira a estabilizar los vídeos incluso en las resoluciones más altas. También incorpora una pantalla frontal para que el usuario pueda ver en todo momento qué está grabando. La vamos a conocer mejor a continuación, pero antes de nada cabe destacar que la Insta360 One X2 se puede comprar desde ya por 489,99 euros en la web de la empresa y diferentes distribuidores.

Ficha técnica de la Insta360 One X2

INSTA360 ONE X2 DIMENSIONES Y PESO 46,2 x 113 x 29,8 mm

149 gramos PANTALLA Sí LENTE Distancia focal: 7,2 mm

Apertura: f/2.0 RESOLUCIÓN DE VÍDEO 360:

5,7K@30fps, 25fps, 24fps

4K@50fps, 30fps

3K@100fps



Gran angular:

2560x1440@50fps, 30fps

1920x1440@50fps, 30fps

1920x1080@50fps, 30fps



H.264, H.265

100 Mbps max. RESOLUCIÓN DE FOTO 360: 6080x3040 (2:1)

Pano: 4320×1440 (3:1) FORMATOS Vídeo: MP4, INSV

Foto: JPEG, RAW AUDIO 360 audio

Estéreo con reducción de ruido del viento opcional ISO 100-3200 BATERÍA 1.630 mAh

Hasta 80 minutos grabando en 5,7K@30FPS COMPATIBILIDAD iOS: Apple A11 o superior

Android: Kirin 980, Exynos 9810 y Snapdragon 845 o superior OTROS Giroscopio de seis ejes

Compatible con accesorios

IPX8

Funciones de IA PRECIO 489,99 euros

Graba en 360 grados y resistente al agua

La Insta360 One X2 mantiene el factor forma de la Insta360 One X, pero añade una pantalla táctil a color que nos permite ver lo que las cámaras están grabando. Y sí, hablamos en plural porque como la Insta360 One X2 tiene dos cámaras, una trasera y una delantera, que son capaces de grabar de forma simultánea para crear un vídeo en 360 grados.

Hablando de grabar, la cámara monta una lente con una distancia focal de 7,2 mm y apertura f/2.0. Sus sensores son capaces de grabar en una resolución de 5,7K a 30 fotogramas por segundo cuando usamos el modo 360 y hasta en 2K a 50 FPS cuando usamos el modo gran angular. También funciona como cámara de fotos a una resolución de 6.080 x 3.040 píxeles en modo 360 y de 4.320 x 1.440 píxeles en modo panorámico.

La cámara dispone de cuatro modos de grabación: 360, Steady Cam, InstaPano y MultiView. Con el primero, la cámara graba en todas direcciones para que luego el usuario pueda elegir su ángulo preferido en la app. El modo Steady Cam usa solo la lente trasera (gran angular) y afirma saer capaz de capturar "metraje super estabilizado". InstaPano crea una panorámica usando las dos lentes y MultiView muestra dos ángulos con diferentes campos de visión a la vez.

La estabilización en los modos 360 y Steady Cam queda en manos de FlowState, su sistema basado en algoritmos y nivelación del horizonte, que ha mejorado con respecto a la generación anterior. Otras funciones interesantes con el seguimiento de sujeto (humanos, animales y objetos en movimiento), que usa inteligencia artificial para mantener al sujeto en el centro; y Auto Frame, que "revisa cada segundo de tu metraje 360 y reencuadra tu toma para encontrar los aspectos más destacados".

Más modos incorporados en la cámara son TimeShift, una función similar a hyperlase que permite ajustar la velocidad de reproducción mientras reencuadramos la toma; PureShot, una suerte de modo noche; y AquaVision, que equilibra los colores automáticamente cuando grabamos debajo del agua. La cámara también se integra con apps como Zoom, Facebook o YouTube, de forma que se puede usar como webcam y/o para hacer streaming.

En cuanto al sonido, la cámara incorpora cuatro micrófonos que graban en estéreo que cuentan con un algoritmo de reducción del viento y que son capaces de grabar en modo ambisónico (es decir, sonido 360). También se puede controlar la cámara por voz. En lo referente a autonomía, la Insta360 One X2 monta una batería de 1.630 mAh que permite grabar hasta 80 minutos en la máxima resolución, según la empresa.

Versiones y precio de la Insta360 One X2

La Insta360 One X2 ya se puede comprar en la web de la empresa y en algunos distribuidores. Su precio es de 489,99 euros y llega acompañada de algunos accesorios nuevos como un protector de lentes y un cable Bullet Time.