Facebook ha creado su propia unidad de tiempo, los ‘flicks’ quieren acabar con los decimales en los fotogramas

El Sistema Internacional de Unidades agrupa el tiempo en horas, minutos, segundos, milisegundos, nanosegundos... hasta el yoctosegundo, que viene a ser la cuatrillonésima parte de un segundo. Un sistema de medida consensuado y aprobado por todo el mundo, sin embargo no siempre es la mejor forma de calcular el tiempo. No es el sistema adecuado de calcular los fotogramas de un vídeo por ejemplo, y como en Facebook estaban hartos han creado una unidad de tiempo nueva específicamente para este ámbito, los 'Flicks'.

Su nombre parte del acrónimo de las palabras frame y tick. La compañía ha anunciado esta nueva unidad de tiempo desde su departamento Oculus VR y lo ha publicado como un proyecto open source en GitHub. Una unida de tiempo definida en C++, y especialmente diseñada para programadores y editores de video. Así que podemos estar tranquilos, Facebook no va a hacernos abandonar el sistema de tiempo basado en el segundo.

La unidad de tiempo que quiere acabar con los decimales al editar vídeos

Un flick es la unidad de tiempo más pequeña que existe pero mayor que el nanosegundo, para ser exactos 1 flick equivale a 1/705600000 segundos. Facebook, en concreto el departamento de realidad virtual de Oculus, ha ideado este sistema para facilitar el trabajo de los programadores y editores de vídeo que trabajan día a día con fotogramas. La manera actual de medir los fotogramas en segundos tiene la peculiaridad de no dar números exactos, los flicks sí lo hacen, y desde Facebook quieren que sea un nuevo estándar.

La unidad de tiempo está diseñada por el equipo de realidad virtual Oculus VR de Facebook.

Cuando se trabaja en la edición de vídeo y creación de contenido, los fotogramas (cada imagen aislada que compone una secuencia de vídeo) tienen un intervalo de tiempo no entero. 24 fps, 25 fps, 30 fps, 48 fps, 60 fps, 120 fps... ¿te suenan, verdad? Son la cantidad de imágenes que se reproducen en un segundo de vídeo, ¿pero cuánto tiempo pasa entre imagen e imagen? En todos los casos el tiempo que pasa no es una cantidad exacta de nanosegundos, sino que siempre hay decimales de por medio. Y esto a pesar de no ser un problema, sí que es una gran molestia, pues representar decimales en el sistema decimal es sencillo, pero cuando lo hace un programador en el sistema binario todo se complica.

En circunstancias como esta la solución más sencilla es directamente crear una nueva unidad de tiempo que divida en números enteros todas las fracciones de fotogramas comunes. Según indican los desarrolladores de Oculus VR, el flick siempre da números enteros a la hora de dividir fotogramas:

1/24 fps: 29400000 flicks

1/25 fps: 28224000 flicks

1/30 fps: 23520000 flicks

1/48 fps: 14700000 flicks

1/50 fps: 14112000 flicks

1/60 fps: 11760000 flicks

1/90 fps: 7840000 flicks

1/100 fps: 7056000 flicks

1/120 fps: 5880000 flicks

1/96000 fps: 7350 flicks

1/192000 fps: 3675 flicks

La idea de crear esta nueva unidad de tiempo lleva en Facebook bastante tiempo, en octubre de 2016 el desarrollador de Oculus Christopher Horvath publicó un primer indicio sobre ello. Ahora que ya es público, se puede usar por pare de cualquier persona gracias a su licencia de código abierto. En la página de GitHub hay mas detalles sobre ello, incluyendo una guía para instalar la nueva unidad de tiempo en proyectos propios de C++.

