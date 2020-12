Durante ocho años con una lata de cerveza: así se tomó la que, se cree, es la foto de larga exposición más larga jamás tomada

A día de hoy, una foto del artista alemán Michael Wesely ostenta el título de la larga exposición más larga jamás tomada. La foto se tomó durante cuatro años y ocho meses, pero ese récord, aparentemente, acaba de ser pulverizado de la forma más inusual posible: con una foto de larga exposición tomada por una antigua alumna de la Universidad de Hertfordshire durante ocho años y un mes usando nada más y nada menos que una lata de cerveza.

Así lo ha hecho saber la propia universidad a través de una publicación en su blog oficial. En ella explican que la foto ha sido descubierta recientemente dentro de una lata de cerveza en el Observatorio Bayfordbury de la Universidad de Hertfordshire. La foto fue tomada por Regina Valkenborgh, que comenzó a capturar la trayectoria del Sol en 2012.

A photograph thought to be the longest exposure image ever taken has been discovered inside a beer can at the University’s @BayfordburyObs ! MA Fine Art graduate Regina Valkenborgh began capturing it in 2012 📸🌌 Read the full story: https://t.co/rxbuzvuQF1 pic.twitter.com/Ux0JXWJFiK

Tal y como explican desde la propia universidad, Valkenborgh, que actualmente trabaja como técnica de fotografía en el Bartner and Southgate College, empezó a tomar la foto hacia el final de su Máster en Bellas Artes. En la foto podemos ver 2.953 trayectos del sol, algunos más arriba y otros más abajo debido a la posición del mismo durante las temporadas de invierno y verano. El montículo que se ve a la izquierda es la cúpula del telescopio más antiguo de Bayfordbury.

Pero más allá de la foto, lo interesante es cómo se tomó. Regina Valkenborgh estaba interesada en explorar las opciones para tomar fotos sin usar tecnología moderna. Para capturar esta foto, la entonces estudiante forró una lata de cerveza agujereada con papel fotográfico. Esta lata se colocó en uno de los telescopios del observatorio "que había sido olvidado hasta septiembre de este año, cuando finalmente fue retirada por el oficial técnico principal del observatorio, David Campbell".

This is the view today from where the camera was mounted. On the left is the observatory’s oldest telescope - built in 1969, and on the right is an atmospheric research gantry constructed halfway through the exposure. pic.twitter.com/WLRTASz4kC