Los capítulos en YouTube (y en podcasts) lo han cambiado todo para mí: así he ahorrado horas y horas en 2020

Para mí, una de las grandes noticias del 2020 en lo que respecta a consumo de contenidos ha sido la inclusión de capítulos en YouTube. Sí, esas franjas temporales en los vídeos que los creadores pueden optar por utilizar para dividirlos.

Durante años, aunque he consumido mucho contenido en la plataforma, he renegado por otra parte pensando que perdía mucho tiempo. Soy una persona de leer mucho texto en Internet por diversos motivos, ya sea ocio, estudio o trabajo. Cuando quiero encontrar algo en texto, como cualquiera, siempre puedo recurrir a "Control + F" para localizar un término concreto e ir al grano. En vídeo algo así no es posible, pero ahora prácticamente no lo necesito.

Los capítulos en YouTube te llevan directo al contenido que estás buscando

Capítulos en el canal "Max Tech" en YouTube

A menudo, en YouTube encuentro, por ejemplo, tutoriales muy interesantes de 30 minutos, que sin duda, seguro que está bien ver al completo. Sin embargo, nuestro tiempo es limitado, y si voy buscando algo, me gusta dar con ello rápidamente. La idiosincrasia de rellenar contenidos en la plataforma ha hecho que tener éxito en esa tarea fuese problemático.

Hasta la división por capítulos. Con ella, cuando el creador o youtuber delimita bien los temas y dónde los enmarca, encontrar lo que quiero en un vídeo es cosa de pocos minutos, y con suerte, de pocos segundos, porque ya sabes donde tienes que buscar.

Anteriormente, en un vídeo de 30 minutos, podía buscar durante mucho tiempo haciendo FF a la reproducción, sin dar con la tecla pese a contar con ayudas como el hecho de poder adelantar el vídeo de 10 en 10 segundos o la previsualización de la imagen, que tampoco ayuda demasiado cuando el vídeo no presenta cambios. Ahora, voy a tiro hecho.

Con el vídeo, en cierto modo, hemos perdido la capacidad de ir al grano, pero los subtítulos permiten consumir de forma más directa

El concepto de capítulos como parte oficial de la plataforma es nuevo, pero antes ya existía a nivel práctico, pues había algunos comentaristas que se dedicaban a enlazar las partes relevantes de los vídeos en los comentarios. Así, si por ejemplo había una gala de un programa de la tele, mediante enlaces concretos a minutos se podría seguir con total fluidez, pasando de momento en momento con fluidez y ahorrando mucho tiempo.

Ciertos creadores también lo usaban dando en la descripción del vídeo sus enlaces a los minutos en los que la temática cambiaba (explicando a qué tema correspondía la división) antes de que YouTube integrara la novedad, y al usarlos, sabía que quería que algo así se hiciera global. Ahora mismo no dejo de ver vídeos si no tienen capítulos, pero agradezco enormemente que la comunidad vaya integrándolos.

En podcasts también se aplica, y ayuda incluso más

Capítulos de podcasts en Pocket Casts en iOS.

En los podcasts, el soporte de capítulos en un episodio es algo que existe desde hace más de una década, pero también se está empezando a popularizar ahora de forma generalizada. Al igual que en vídeos de Youtube, se agradece mucho que quien edita se tome la molestia de añadir marcadores temporales, pues ya hay que preocuparse por una cosa más.

Sin indicadores visuales como la previsualización de un vídeo, encontrar el punto que queremos de un podcast puede ser muy complicado, pero los capítulos lo solucionan

Sin embargo, en podcasts que pueden llegar a durar horas y horas se agradece incluso más. Si escucho un programa de tecnología donde se repasan novedades, y la que me interesa se comenta a la hora y media, puede ser un suplicio avanzar hasta dar con el momento exacto. Si el editor se ha preocupado de indicar en qué momento hay un cambio de temática, de nuevo, mi ahorro de tiempo es espectacular y enfrentarme a una escucha es algo más apetecible.