Xiaomi POCO X3: sigue la presentación en directo y en vídeo con nosotros

Desde el POCOPHONE F1 la marca se hizo rogar hasta su vuelta, pero este año han sido tres los móviles que han presentado y parece que aún no han acabado. Hoy 7 de septiembre toca conocer al nuevo POCO X3, que según su eslogan es "exactamente lo que necesitamos".

La marca ha ido confirmando unas pocas características del móvil (que a continuación repasaremos) y sabemos que será un smartphone de gama media. Pero antes que nada, el horario para seguir esta presentación con nosotros, tanto desde nuestra página de eventos como desde nuestra cuenta de Twitter, @xataka.

Éstos son los horarios previstos para el evento de presentación del POCO X3 según regiones:

En febrero dieron a conocer el POCO X2, un móvil que difería en la fórmula usada en el POCO F1 al tratarse de un gama media, y que además se trataba a grandes rasgos de la salida al mercado internacional del Redmi K30. Y al parecer el POCO X3 será también un móvil de este rango, con el recientemente presentado Snapdragon 732G confirmado por el propio fabricante, refrigeración líquida y ojo, 120 Hz de tasa de refresco también confirmados.

🔥 Exactly The XXX You Need 🔥



You asked for a high refresh rate, we really do listen!



Time to get the smartphone with #ExactlyWhatYouNeed



Watch the #POCOX3 NFC launch event on September 7th, 20:00 (GMT+8). pic.twitter.com/bAwfZTkCSg