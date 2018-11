Premios Xataka 2018: sigue todas las mesas redondas y la gala de los Premios Xataka con nosotros

El gran día Xataka ha llegado. Hoy, 17 de noviembre, nos hemos dado cita en Kinépolis (Madrid) para celebrar la gran fiesta de la tecnología: talleres, concursos, demos, exposición de lo último en dispositivos y, cómo no, la gran gala de entrega de los Premios Xataka 2018. Si no has podido acompañarnos físicamente, no te preocupes: desde aquí podrás seguir todo en directo y en streaming. ¡Te invitamos a acompañarnos!

Gala de Premios (21.00)

La gala comenzará a partir de las 21.00. La presentarán Patricia Conde y Ángel Martín y en ella daremos a conocer los ganadores de los Premios Xataka 2018. Ganadores que vosotros mismos, nuestros xatakeros, y el jurado habéis elegido. ¡Os esperamos!

Sala 1 (16.00)

16.00 - 17.00: Mesa redonda: La innovación tecnológica surge en sectores inesperados

Mesa redonda: La innovación tecnológica surge en sectores inesperados 17.00 - 18.00: Mesa redonda: La IA débil viene fuerte. ¿Por qué subestimamos los poderes de la IA que ya disfrutamos hoy?

Mesa redonda: La IA débil viene fuerte. ¿Por qué subestimamos los poderes de la IA que ya disfrutamos hoy? 18.00 - 18.30: Keynote: Aura, la inteligencia artificial de Telefónica (con Óscar Mancebo, responsable de Movistar Home)

Keynote: Aura, la inteligencia artificial de Telefónica (con Óscar Mancebo, responsable de Movistar Home) 18.30 - 19.30: Mesa redonda: Mil coches, patinetes, motos y bicis para una sola ciudad

Sala 2 (16.30)

16.30 - 17.30: Mesa redonda: El año en que todo el mundo quiso jugar a 'Fortnite' en cualquier sitio

Mesa redonda: El año en que todo el mundo quiso jugar a 'Fortnite' en cualquier sitio 17.45 - 18.45: Mesa redonda: Smartphones, ¿han innovado las marcas en 2018?

Mesa redonda: Smartphones, ¿han innovado las marcas en 2018? 18.30 - 19.30: Para qué sirve de verdad el 5G: demostraciones prácticas de uso

¡Gracias por acompañarnos!