La GSMA anuncia que el Mobile World Congress se retrasa y se celebrará en verano de 2021

Hace unos meses debatíamos sobre la polémica cancelación del Mobile World Congress de Barcelona. Aquella decisión resultó ser todo un acierto a la vista de cómo se propagó la pandemia de COVID-19.

La GSMA ha anunciado ahora que el evento MWC21 de Barcelona se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2021, algo que permitirá a esta organización "enfrentarse a las circunstancias externas relacionadas con el COVID-19".

Teóricamente MWC21 Barcelona estaba programado para celebrarse en la primera semana de marzo de 2021, pero la pandemia de COVID-19 ha hecho que los organizadores retrasen esas fechas para dar tiempo a que los efectos y el impacto de la pandemia estén más controlados. Entre esos efectos la GSMA acabó recortando su plantilla en un 20%.

[ANNOUNCEMENT]

#GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021.



Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19.



Read the latest details - https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH