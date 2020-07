CES 2021 será un evento totalmente online porque la organización ve "imposible mantener las medidas de seguridad"

Ayer ya vimos a Google asumiendo que la pandemia va para largo, permitiendo que gran parte de sus empleados sigan trabajando desde casa hasta 2021. Hoy vemos otra señal que nos sugiere que esta nueva normalidad convivirá con nosotros durante bastantes meses más: el CES 2021 de las Vegas queda cancelado, y el evento como tal pasará a celebrarse online.

Gary Shapiro, CEO de la Consumer Technology Association (responsable del evento) admite en un vídeo de Twitter que la intención era poder volver a celebrar el evento físico en Las Vegas el próximo enero. Pero que viendo las circunstancias "es simplemente imposible" reunir a todo el mundo de nuevo garantizando las medidas de seguridad.

