"Feliz Navidad": primer SMS de la historia (aunque solo una persona en la fiesta de Navidad de Vodafone se diera cuenta)

Feliz Navidad. Puede que esas mismas palabras las mandes hoy acompañada de algún meme, una frase inspiradora o un GIF. Es lo que toca en estos días. Y casi seguro que será un Telegram o Whatsapp. Pero hace unos años la manera de felicitar la Navidad y fiestas de estos días era por SMS. De los que costaban dinero por cada uno que mandábamos. Y Feliz Navidad fue precisamente el primer mensaje SMS que se envió. Lo hizo Neil Papworth en 1992.

La fiesta de Navidad de Vodafone del 3 de diciembre de 1992

Cuando Neil Papworth envió el primer SMS desde su puesto de trabajo en la empresa Sema Group Telecoms, en Newbury, lo que para él no era más que una tarea más de aquel día, para las comunicaciones fue todo un hito.

Papworth había empezado a trabajar en Sema Group Telecoms en 1991, y el 3 de diciembre del año siguiente su tarea consistía en acudir a una de las sedes de Vodafone UK, cliente de Sema, para instalar y configurar un software para el envío de mensajes de texto cortos a "buscas" de los trabajadores. Para probarlo escogió a un directivo que estaba en una fiesta de Navidad de Vodafone en el mismo edificio. Aprovechó para felicitarle la navidad por adelantado.

"Merry Christmas" se convirtió entonces en el primer SMS enviado. Casi sin querer. Lo que era una prueba dentro del recién estrenado estándar GSM que permitía precisamente el envío de esos mensajes de texto muy cortos, pocos imaginaron que acabaría convirtiéndose en el fenómeno asombroso de unos años después.

Papworth no recibió una contestación de su compañero Richard Jarvis porque por aquel entonces solo se podían enviar mensajes desde ordenadores, tal y como había tenido que hacer Papworth. Nada de dispositivos móviles. Papworth solo supo que había funcionado en ese momento por la respuesta automática del sistema: "The text had landed".

Pero Jarvis, que recibió el mensaje en su dispositivo portátil, sí que comprendió el potencial de aquella funcionalidad entonces muy secundaria, casi anecdótica dentro de las redes GSM.

Y entonces llegó Nokia

Vodafone se encontraba en esos momentos probando modos de uso de los mensajes de texto. Los SMS (Short Message Service) no eran algo nuevo pues estaban ahí desde el inicio del estándar GSM, en 1984. Pero entonces su utilidad se dirigió casi exclusivamente al envío sencillo y directo de mensajes del operador a los terminales fijos de los usuarios, habitualmente con información sobre el servicio. Los SMS no interferían ni restaban recursos a las llamadas de voz, y había que aprovecharlo de alguna manera.

Pero en esos momentos el usuario no podía contestar. Hacía falta un elemento más dentro de la red de telefonía móvil de la época: el SMSC (centro de servicio de mensajes cortos). Los gigantes de las redes de entonces, con Nokia entre ellos, desarrollaron un sistema que permitía una comunicación en dos sentidos de esos mensajes de texto. Se pasó de los MT-SM (Mobile Terminated-Short Message), que eran los mensajes que inicialmente solo podían llegar al terminal del usuario y listo, a los MO-SM (Mobile Originated), con lo que se establecía la base para que hubiera respuesta por parte del usuario.

Hasta que llegó Nokia con su modelo 2010, los mensajes de texto solo se podían escribir desde dispositivos fijos. Gracias de nuevo Nokia

El paso a un sistema de mensajería entre usuarios, incluso de diferentes operadoras era inmediato. El SMSC era el encargado de almacenar los mensajes enviados por cada cliente hasta que se podía conectar y determinar el estado del destinatario dentro de la red GSM.

El primer desarrollo comercial no tardaría en llegar. En 1993 en Suecia lo implantó Aldiscom, con Fleet Call o Telenor a continuación en EEUU y Noruega respectivamente. Se trataba de servicios que se usaban para notificaciones de mensajes de voz en el buzón hasta que Radiolinia, en Finlandia, ofreció a sus clientes el sistema SMS entre particulares.

Lo que no habían eran dispositivos móviles capaces de enviar mensajes. No hasta que llegó el Nokia 2010 en enero de 1994. Está considerado como el primer teléfono móvil con el que el usuario podía escribir y enviar fácilmente un SMS. Ahí comenzó todo.

Imagen | Tod Godber.