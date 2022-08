El verdadero tamaño de todos los planetas del Sistema Solar, explicado en un clarificador vídeo

¿Cómo de grande es realmente el Sistema Solar? La pregunta puede tener una respuesta aséptica y técnica, medida en conceptos matemáticos o físicos. La realidad es que hacernos a la idea de dimensiones tan descomunales es muy complicado, por lo que necesitamos de herramientas más imaginativas y creativas, más asimilables por nuestra imaginación. Es lo que intenta (y consigue) este vídeo elaborado por James O’Donoghue, ex-trabajador de la NASA y actual empleado de JAXA.

Trabajos como este nos ayudan a tener una mejor idea de cómo es nuestro sistema solar, dado que sus tamaños son difícilmente concebibles. Los planetas pueden alcanzar diámetros de decenas de miles de kilómetros (el de Júpiter supera los 139.000 kilómetros, un número que a duras penas tiene una traslación real dentro de nuestra experiencia cotidiana).

Celestial objects to scale in size, rotation speed and tilt 🪐 pic.twitter.com/KCfjHDABdF