SpaceX nos enseña en vídeo el exitoso aterrizaje de su cohete reciclado

El primer cohete de la casa que ha viajado dos veces fuera de la Tierra, este era el último reto de Elon Musk y los chicos de SpaceX, y podemos decir que fue conseguido el pasado 31 de marzo. Pero una cosa es contarlo, y otra verlo con nuestros propios ojos.

Como es habitual en la joven compañía aeroespacial, en cuanto tienen el material listo, nos enseñan en redes cómo ha sido la cosa. Hoy podemos ver en vídeo el aterrizaje del cohete reciclado en medio de la plataforma marítima.

Es la sexta vez que hacen aterrizar un Falcon 9, pero la primera que lo consiguen con un cohete reciclado

Lanzado originalmente an abril de 2016, el pasado mes tuvo una segunda tarea que pudo cumplir sin mayores problemas evidentes. Parece que tienen bastante controlado el proceso de aterrizaje, que era la primera barrera importante, y ahora, no cabe duda de que este segundo paso relevante - un mismo cohete, varias misiones - lo van a intentar convertir en normal.

Sin más vamos a ver como el veterano Falcon 9 aterriza en la plataforma colocada en el Océano Atlántico. No es especialmente largo, tampoco tiene gran calidad, pero es la primera vez que podemos ver la proeza:





Ya no hay más vuelos para este Falcon 9, quedará como pieza de museo en Cabo Cañaveral

Comentar que el cohete tomó vuelo desde el Kennedy Space Center, pero ahora se encuentra de vuelta en Puerto Cañaveral - quedará como pieza de museo -. Su misión era la de mandar al espacio un satélite de comunicaciones, y como curiosidad, decir que la plataforma marítima responde al nombre de "Of Course I Still Love You”.

¿Más trabajo por delante? Sí, este mismo mes hay programados otro lanzamiento: el día 16 de abril se mandará otro satélite. Para los interesados en la materia, el 18 de abril la compañía ULA hará lo propio con sus cohetes Atlas V y una Cygnus, una nave espacial de suministros no tripulada.

Aprovechando la ocasión, también hay una galería de imágenes que queríamos compartir, en ellas se ven varios puntos del proceso, quedando en las últimas el Falcon 9 - de pie - sobre la plataforma flotante. Las imágenes llegan por cortesía de SpaceX y CBS News: