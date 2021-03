Rocket Lab desvela Neutron, su cohete de 8 toneladas LEO, reusable y listo para misiones interplanetarias o vuelos tripulados

No todo va a ser SpaceX. La startup aeroespacial fundada en Nueva Zelanda, Rocket Lab, cada vez cobra más fuerza en el sector. Tras el éxito de su cohete ligero Electron, ahora han anunciado Neutron, su futuro cohete mucho más grande y potente, además de reusable. Un cohete que comenzará a volar en 2024 si todos los planes van según lo previsto.

Electron ha sido el primer gran producto de Rocket Lab y con el que han comenzado a generar ingresos. Dado su pequeño tamaño los costes de producción y lanzamiento son mucho más bajos que otros cohetes, por lo que ha sido de enorme utilidad para enviar muchísimas cargas al espacio y en iteraciones rápidas. Sin embargo su pequeño tamaño también es su desventaja: no puede llevar grandes cargas, viajar muy lejos o llevar por ejemplo humanos en su interior.

La solución para esto que Rocket Lab plantea es un nuevo cohete. Se trata de Neutron, una bestia de ocho toneladas diseñada para ser reusable una y otra vez. Su propósito también es diferente, se utilizará para misiones interplanetarias, misiones a la Estación Espacial Internacional y vuelos tripulados.

Años atrás Peter Beck, fundador de Rocket Lab, dijo en su momento que ellos nunca rehusarían un cohete ni construirían otros más grandes que Electron. Dijo que se comería su gorra de lo contrario. Dicho y hecho. Nuetron, además de ser reusable, también es más grande. El CEO de la compañía seguramente ya ha aprendido eso de "nunca digas nunca", después de haberse comido (literalmente) su gorra.

El video del anuncio de Neutron merece la pena sólo por ver cómo Peter Beck ingiere trazas de su gorra, pero también por algunas imágenes y detalles extra de Nuetron:

Introducing Neutron – our new 8-ton class reusable rocket tailored for mega constellations, deep space missions and human spaceflight. Learn more: https://t.co/dews8XwdAM pic.twitter.com/R9NqltSHTF