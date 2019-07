El próximo martes habrá un eclipse de Luna: éstos son los horarios y las ubicaciones para poder observarlo

Y de repente, la noche se comió la Luna. Eso, justo eso, es lo que ocurrirá, parcialmente, entre los días 16 y 17 de julio de 2019: un eclipse lunar que será visible en casi todo el mundo: Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía.

En España podrán verse todas sus fases menos la penumbra inicial. Pero ¿cuándo, cómo y por qué podremos ver a la Luna escondiéndose tras la sobra de la Tierra?

¿Qué es un eclipse lunar?

Sam Mcjunkin

Los eclipses son el resultado de la posición relativa de todos los pedruscos que viajan por el Sistema Solar. Cuando unos astros se cruzan entre otros astros y el Sol nos encontramos con tránsitos, eclipses solares o, como en este caso, eclipse de Luna. Durante uno de estos, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra sobre el satélite (y, por tanto, tapándolo). Para que se produzca algo así, es necesario que Sol, Luna y Tierra estén perfectamente alineados y que, evidentemente, el satélite esté en fase de luna llena.

En principio, existen tres tipos de eclipses lunares: los penumbrales, en los que la Luna se ve tapada por la sombra más exterior de la Tierra y se queda solo en penumbra; los parciales, que se producen cuando parte de la Luna entra en la umbra de la Tierra; y los totales, en los que la umbra ocupa toda la superficie del satélite.

El 16 de julio, como decíamos, el eclipse será parcial y, según explican los astrónomos, solo llegará a oscurecerse un 65% de la superficie lunar. No habrá "Luna de sangre"; es decir, el satélite no se volverá rojizo (eso es algo que solo ocurre en los totales cuando la atmósfera actúa como una lente que desvía la luz del Sol y filtra sus componentes azules).

¿Cuándo podremos ver el eclipse?

Todo comenzará la noche del 16 de julio. En España, empezará a las 22:01 (hora peninsular). A las 23:30, se producirá la fase de máximo oscurecimiento y terminará sobre las 00:59. En la web Instituto Geográfico Nacional se puede ver con detalle a qué horas se podrán ver las principales fases del eclipse.

¿Se necesita algún dispositivo especial para verlo?

No, para observar los eclipses lunares no es necesario ningún dispositivo especial. Además, la observación del eclipse de Luna no entraña ningún peligro por lo que basta con buscar un lugar oscuro, aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las vistas.

Por lo demás, no hay que preocuparse demasiado de la zona. A diferencia de los solares, los eclipses lunares pueden verse desde cualquier parte del mundo (siempre que el satélite esté en el horizonte). Esto, como se puede ver en la imagen del Instituto Geográfico Nacional, incluye Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía.

¿Cuándo será el próximo eclipse?

Marek Okon

¿No puedes ver el eclipse esta semana? Por suerte, los eclipses lunares son bastante más comunes que los solares. El próximo que se verá desde España, por ejemplo, será en noviembre del año que viene. Si queremos ver uno total, habrá que esperar a mayo de 2022.