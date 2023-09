PLD Space intentará un nuevo lanzamiento en Huelva en los próximos "días o semanas": esto es lo que sabemos

El “día D” del Miura-1, el cohete experimental desarrollado por la empresa ilicitana PLD Space, está a la vuelta de la esquina. Con ello, comienza la especulación sobre cuál será la fecha exacta en la que podamos escuchar la cuenta atrás en la base de El Arenosillo, Huelva.

El próximo intento de lanzar el primer cohete Miura se producirá a lo largo de los próximos días o semanas, según informa la propia empresa. El cohete fue llevado a principios de mes al Centro de Experimentación de El Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), donde se encuentra a la espera de su lanzamiento.

La horquilla puede cerrarse ligeramente si atendemos a las notificaciones para pilotos, los avisos también conocidos como NOTAM. Atendiendo a estas observamos que el espacio aéreo en el entorno de la base aérea sufrirá restricciones a partir de la mañana del día 2 de octubre y que se mantendrán hasta el día 27.

Este tipo de notificaciones ya sirvió a los aficionados para intentar adelantarse a los anuncios y señalar las posibles fechas durante los intentos de lanzamiento del Miura. Aquel intento se produjo en en primavera de este año.

Entonces PLD Space aprovechó dos de las ventanas de lanzamiento, el 31 de mayo y el 17 de junio para tratar de poner en marcha el artefacto. La segunda intentona se quedó a tan solo unas décimas de segundo del despegue, cuando el desprendimiento de un cable forzó la parada de la cuenta atrás.

Ahora, habrá que esperar para poder saber cuál será en esta ocasión la fecha en la que la empresa ponga en marcha la operación. Como ocurriera en mayo es de esperar que la cautela sea el principio que guíe todo el proceso.

Al tratarse de un vuelo suborbital y experimental, cuestiones como los alineamientos planetarios no condicionan la selección del momento del despegue. El principal motivo por el que las fechas son aún especulativas es otro: la meteorología.

Si en la intentona de junio el responsable de parar la cuenta atrás fue un cable, lo que hizo detener la cuenta atrás el día 31 de mayo no fue otra cosas que un informe meteorológico desfavorable. Aquel día los vientos en altura, entre los 8 y los 12 kilómetros de altitud superaban los máximos establecidos como seguros, por lo que el despegue se detuvo.

Con si único motor, sus 12,5 metros de altura y 70 centímetros de diámetro, Miura-1 es un cohete de pequeño tamaño. Sin embargo también los grandes vehículos de lanzamiento están, en mayor o menor medida, condicionados por el tiempo.

Los vientos pueden desviar los cohetes, nubes y lluvia pueden reducir la visibilidad de los equipos en tierra, y frío y humedad pueden causar problemas. Problemas tan serios como válvulas congeladas, como la que forzó el día 17 de abril a posponer el primer lanzamiento de Starship en su primer intento de vuelo.

Será necesario esperar (aunque previsiblemente no mucho) hasta la llegada del anuncio de la fecha para el lanzamiento del cohete Miura-1. Entretanto cabe recordar que este lanzamiento no es más que un paso más en el desarrollo de nuevos cohetes, en particular en el desarrollo del Miura-5, el que podría convertirse en primer cohete orbital de creación española.

El lanzamiento de Miura-1 servirá para poner a prueba algunos de los sistemas que portará su “hermano mayor”, el Miura-5. Pero antes, los desarrolladores de estos vehículos tienen una cita en El Arenosillo. La fecha, aún no la sabemos, pero será pronto.

Imagen | PLD Space