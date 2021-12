El nuevo misterio de la materia oscura es su ausencia: detectan una galaxia que parece estar libre de ella y los científicos no se lo explican

La materia oscura es una paradoja en sí misma. Sigue siendo una incógnita, no podemos verla de forma directa porque no interactúa con la luz y, por no saber, no sabemos aún a ciencia cierta lo que es. Sin embargo, ha llegado a ser tan importante para nuestros modelos y compresión del universo que su ausencia llega a suponer también un misterio. Y eso precisamente es lo que trae de cabeza desde 2019 a un investigador de la Universidad de Groninga, en Holanda, y sus colegas.

Hace dos años Pavel Mancera Piña y sus compañeros publicaron un estudio en el que apuntaban que tanto la galaxia AGC 114905, situada a alrededor de 250 millones de años luz, como otra media decena, contenían cantidades mínimas de materia oscura. Su análisis se centraba en galaxias muy difusas, con poca materia visible, y lo que sugerían generó escepticismo: precisamente por sus peculiaridades deberían contener una cantidad notable de la materia misteriosa.

40 horas de observación para confirmarlo

Ahora, en un nuevo artículo que ya ha sido aceptado para su publicación en la revista Monthy Notices of the Royal Astronomical Society, los investigadores van un paso más allá y confirman sus teorías de hace dos años: en apariencia, al menos, AGC 114905 parece estar libre de materia oscura. Las mediciones tomadas se explican simplemente con la atracción gravitatoria de la materia visible. Como recoge Science Daily, a pesar de haber realizado observaciones detalladas durante 40 horas con telescopios de última generación la conclusión es exactamente la misma.

De aproximadamente el tamaño de la Vía Láctea, la distante AGC 114905 forma parte del grupo de galaxias enanas ultradifusas, una característica que deben a su luminosidad. Los expertos calculan que contiene alrededor de mil veces menos estrellas que nuestro “hogar”. Justo esa característica es la que predisponía a los astrónomos a esperar una cantidad considerable de materia oscura. Sin embargo, después recabar datos sobre la distribución y rotación del gas durante 40 horas entre julio y octubre de 2020 utilizando el Very Large Array (VLA) de Nuevo México comprobaron que sus observaciones se pueden explicar sin necesidad de meter la materia oscura en la ecuación.

“El problema sigue siendo que la teoría predice que debe haber materia oscura en la galaxia AGC 114905, pero nuestras observaciones dicen que no lo hay. De hecho, la diferencia entre la teoría y la observación es cada vez mayor”, explica Pavel Mancera Piña en declaraciones recogidas por Science Daily. Habría varias explicaciones alternativas y más adecuadas al canon actual, por supuesto, como que esté relacionado con su ángulo de inclinación y su impacto sobre la observación desde la Tierra o el efecto de otra galaxia vecina. Los investigadores han explorado las diferentes opciones, pero siguen sin ajustarse a los datos que han recabado en AGC 114905.

A la espera de encajar el misterio en nuestra comprensión, aún muy limitada de la materia oscura, los investigadores se han lanzado a estudiar una segunda galaxia enana ultradifusa.

Imagen | NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang; Radio: NRF/SARAO/MeerKAT