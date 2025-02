El misterio de la mejor fotografía hecha a un ovni sigue sin resolverse. Y la culpa la tiene el gobierno de Reino Unido

En el conjunto de eventos OVNI, acrónimo de objeto volador no identificado que con el tiempo se ha modificado ligeramente a UAP, hay unos más relevantes que otros. Obviamente, aquellos a los que no hemos podido dar respuesta por falta de información son los que más han llamado la atención del público. Sin irnos muy lejos, los incidentes revelados por el New York Times en 2017 con los cazas del Pentágono avistando “algo”, han dado la vuelta al mundo. Y si nos ceñimos a una fotografía, ninguna como la de Calvine.

Encuentros en los páramos de Escocia. La historio tuvo lugar una noche de agosto de 1990, cuando dos excursionistas que trabajaban como chefs en un hotel cercano aseguraron haber presenciado un suceso inexplicable en los páramos de Calvine, una remota localidad en Perth y Kinross, Escocia. Mientras caminaban entre la niebla, notaron la presencia de un enorme objeto con forma de diamante flotando en el cielo, “un extraño” sin sonido ni señales de propulsión visibles. Su estructura metálica permanecía estática en el aire, desafiando al propio sentido común sobre el comportamiento de una aeronave convencional.

El asombro y el temor de los testigos aumentó cuando un avión de combate Harrier apareció en escena, rodeando el objeto como si estuviera en una maniobra de reconocimiento. Antes de que los hombres pudieran procesar lo que veían, el misterioso artefacto ascendió a gran velocidad y desapareció. Uno de los testigos logró capturar varias fotografías del momento, imágenes que, años después, se convertirían en una de las pruebas visuales más enigmáticas en la historia de este tipo de eventos y la considerada como mejor fotografía jamás hecha a un ovni.

Interviene el ministerio de Defensa. Días después, los excursionistas enviaron las fotos y su testimonio al periódico Daily Record de Escocia. Andy Allen, editor de imágenes del diario, quedó impactado por la claridad de las fotografías y decidió enviar la mejor de ellas a Craig Lindsay, entonces oficial de prensa de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Pitreavie Castle. Lindsay, sorprendido por la nitidez y realismo de la imagen, la remitió a su vez al Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD), que inmediatamente solicitó los negativos y las demás copias. Además, instruyó a Lindsay para que contactara a los testigos y recabara más detalles.

Otra vez y según el relato de uno de los excursionistas, la nave tenía una apariencia metálica y levitaba sin ninguna fuente de propulsión visible. La conversación con Lindsay fue la última vez que los testigos dieron declaraciones sobre el evento, y su identidad nunca fue revelada públicamente. Poco después, el MoD instruyó a Lindsay a cesar cualquier investigación y a dejar el caso en sus manos.

Una de las dos fotocopias de mala calidad de 'VuFoils' (imágenes en plástico transparente) realizadas a partir de la fotografía ovni de Calvine, publicada por los Archivos Nacionales del Reino Unido en 2009

La fotografía desaparece. Ese mismo otoño, durante una reunión en las oficinas del MoD en Londres, Lindsay notó que la mejor de las imágenes del OVNI había sido ampliada a tamaño póster y colgada en una pared. También pudo observar las otras cinco fotos, en las que se veía al Harrier moviéndose alrededor del objeto mientras este permanecía inmóvil. Al consultar con los analistas del ministerio, le confirmaron que no había indicios de fraude, pero que no podían identificar el objeto.

Pese al aparente interés inicial, el caso de Calvine fue rápidamente archivado. El Daily Record nunca publicó la historia, y las fotografías desaparecieron de cualquier registro público durante más de 30 años. Se desconoce si el periódico decidió no publicar el artículo por iniciativa propia o si recibió presiones del gobierno británico para ocultar el incidente.

¿Dónde está la foto? Aparece entonces la figura del periodista e investigador David Clarke,quien tuvo conocimiento del caso en 1996 a través del libro Open Skies, Closed Minds, de Nick Pope, un exfuncionario del MoD que trabajó en la oficina de investigación de OVNIs del ministerio. Pope describió el caso como uno de los más intrigantes en los archivos del MoD y afirmó que los análisis habían determinado que las imágenes eran genuinas, aunque el objeto permanecía sin explicación.

En 2009, Clarke comenzó a examinar documentos desclasificados en los Archivos Nacionales del Reino Unido y encontró un memorando dirigido a ministros de defensa de la época de Margaret Thatcher. En dicho documento, bajo el título "Defensive lines to take", se afirmaba que el MoD no había llegado a conclusiones definitivas sobre el objeto, pero que el avión en la imagen era indudablemente un Harrier. Además, el memorando señalaba que no había registros de actividad inusual en la zona.

Versión redactada de un resumen escrito a mano del avistamiento de Calvine de septiembre de 1990, publicado por los Archivos Nacionales del Reino Unido en 2009

El (re)descubrimiento. A lo largo de los años, Clarke intentó localizar la imagen original sin éxito, hasta que en 2018 encontró el nombre de un exfuncionario del Departamento de Inteligencia de Defensa en documentos gubernamentales. Tras localizarlo en LinkedIn y contactarlo, este le confirmó que recordaba el caso de Calvine y que en su momento causó revuelo dentro del ministerio. Según su testimonio, la explicación más probable era que se trataba de una aeronave experimental estadounidense.

Esta revelación llevó a Clarke hasta Craig Lindsay, quien aún conservaba una copia de la fotografía dentro de un viejo libro en su garaje. Así, en 2022, tras más de tres décadas de misterio y después de examinar con expertos si la fotografía era real, Clarke hacía pública la imagen al mundo entero, generando un enorme interés mediático.

¿Qué demonios pasa aquí? La gran pregunta sigue sin respuesta, aunque obviamente hay hipótesis y posibles explicaciones sobre la naturaleza del objeto. Las más populares son tres. La primera es que, sí, aquel día se vio una nave extraterrestre. A este respecto, algunos ufólogos sostienen que el objeto no se asemeja a ninguna aeronave conocida, lo que refuerza la teoría de que podría tratarse de una nave de origen extraterrestre.

La segunda opción más comentada habla de un proyecto secreto de Estados Unidos. Esta teoría punta a que el objeto era un prototipo de aeronave estadounidense, posiblemente del programa Aurora, un supuesto avión espía hipersónico desarrollado en secreto por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aunque nunca se ha confirmado la existencia del Aurora, algunos creen que este fue probado en suelo británico con conocimiento del MoD.

La última de las tres hipótesis más repetidas habla de un simple fraude o ilusión óptica. Los escépticos sugieren que la imagen podría ser un montaje, tal vez un adorno colgado de un árbol, aunque los análisis fotográficos han descartado esta posibilidad. También se ha planteado que la imagen muestra el reflejo de una isla en un lago, pero en el lugar del avistamiento no hay cuerpos de agua cercanos.

Desaparecen los testigos. Contaba hace unos días el Guardian que uno de los aspectos más enigmáticos del caso es lo que ocurrió con los testigos. Richard Grieve, quien trabajó con los excursionistas en el Fisher’s Hotel, relató en un documental que ambos fueron visitados por hombres vestidos de negro en un coche. Según Grieve, los agentes hablaron con ellos durante varios minutos y, tras el breve encuentro, los excursionistas quedaron visiblemente alterados. En las semanas siguientes faltaron al trabajo, los vieron durmiendo en sus autos y bebían en exceso. Finalmente, desaparecieron sin dejar rastro.

Grieve también sostiene que los hombres nunca fueron vistos nuevamente, lo que ha llevado a especulaciones sobre si fueron amenazados, sobornados o incluso eliminados para evitar que divulgaran más detalles.

El enigma “Kevin Russell”. Otro de los aspectos más desconcertantes de la historia de Calvine es una inscripción en la parte posterior de una de las fotografías, donde se lee: "Copyright Kevin Russell c/o Daily Record, Glasgow".

A pesar de múltiples investigaciones, nunca se encontró evidencia de que alguien con ese nombre trabajara en el periódico, ya fuera como fotógrafo o periodista. Algunos investigadores creen que podría tratarse de un seudónimo utilizado por alguien involucrado en el caso. Otros sugieren que fue una estrategia deliberada para ocultar la identidad del verdadero fotógrafo. De nuevo, solo especulación.

El silencio del gobierno. Es la última de las patas a tratar, y quizás la que ha definido todo el incidente. Hasta la fecha, el MoD se ha negado a comentar sobre el caso de Calvine y su análisis de las fotografías. Nick Pope ha confirmado que el ministerio suprimió las imágenes para evitar que el Daily Record publicara la historia, ya que, de haberse hecho públicas, habrían refutado la postura oficial de que los OVNIs no representaban un fenómeno relevante.

Como explicaba el Guardian, el hecho de que el editor del Daily Record en 1990, Endell Laird, fuera miembro del Comité de Aviso de Seguridad y Defensa del gobierno (encargado de censurar información sensible en la prensa) ha avivado sospechas de que la historia fue deliberadamente suprimida. Aunque no hay evidencia concluyente de que el periódico recibiera una orden oficial para censurar la historia, la retención de las fotos y la desaparición de los testigos sugieren que el caso de Calvine fue tratado con un nivel de secretismo inusual.

Sea como fuere, treinta y cinco años después del avistamiento, el misterio sigue sin resolverse. El objeto en la fotografía sigue siendo una incógnita y la negativa del gobierno de Reino Unido a divulgar información, junto a la desaparición de los testigos y la incertidumbre sobre la naturaleza del objeto, han convertido el caso en uno de los enigmas más fascinantes de las islas, sobre todo para los más “creyentes”.

Imagen | Sheffield Hallam University

En Xataka | El Pentágono acaba de publicar el estudio sobre el material hallado en 1947 procedente de una supuesta nave "extraterrestre"

En Xataka | La NASA tiene una explicación tan sencilla que asusta sobre nuestra incapacidad para encontrar señales extraterrestres