Esta alucinante imagen multiespectral del Sol es una buena manera de celebrar que el Solar Dynamics Observatory lleva una década fotografiándolo cada 0,75 segundos

No hay mejor manera de despertarse que con la luz del Sol entrando por la ventana, pero como eso no siempre se puede, el perfil divulgativo del Centro Aeroespacial Alemán en Twitter no da los buenos días, desde hace ya mucho, con una imagen de nuestra querida estrella. Hoy, sin embargo, ha ido un paso más allá y nos ha enseñado imágenes en media docena de longitudes de onda distintas. La imagen que ilustra el artículo es un superposición de todas esas imágenes

En realidad, el CM de la cuenta no hace nada especialmente complicado. Toda estas imágenes están disponibles en las página web del Solar Dynamics Observatory. Un programa espacial que lleva diez años en el espacio y que, sin desmerecer las proezas el Solar Orbiter europeo, nos permite estudiar en vivo y en directo la obra y milagros del astro rey.

Un ojo que nunca descansa

La misma NASA, hace unos meses, condensaba los primeros 10 años de trabajo del SDO en un timelapse. Es decir, en el vídeo superior se pueden ver una "antología" de los 425 millones de imágenes del Sol que ha recogido una misión que no ha dejado de registrar atentamente a la estrella en todo este tiempo.

Por un lado, los tres instrumentos del SDO capturan una imagen del Sol cada 0,75 segundos y, por el otro, el Atmospheric Imaging Assembly toma imágenes cada 12 segundos a diez longitudes de onda distintas. Algunas de esas longitudes (en amarillo, azul, verde, morado o rosa) se pueden ver en este artículo. El resultado han sido más de 20 millones de gigabytes de datos que nos han permitido conocer al Sol como nunca.

Imágenes | SDO