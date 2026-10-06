Unos científicos de Harvard acaban de encontrar algo crucial para la vida extraterrestre en un lejano exoplaneta

A pesar de que en la actualidad se han descubierto ya más de 6.000 exoplanetas, cada nuevo hallazgo puede mostrar alguna cualidad interesante que no se había detectado el resto. Sobre todo, los astrónomos buscan exoplanetas que reúnan la mayor cantidad posible de cualidades compatibles con la vida. Esto incluye su ubicación en la zona de habitabilidad de su estrella, la presencia de una atmósfera estable y, por supuesto, una superficie sólida en la que pueda prosperar la vida.

Por eso es tan importante el hallazgo que acaba de hacer un equipo de científicos de Harvard en torno al exoplaneta LHS 1140b. Aunque no es seguro, podría reunir todas esas características.

Sin hidrógeno, pero con helio. En observaciones anteriores, realizadas con el Telescopio Espacial James Webb, se había visto que este planeta no tiene una atmósfera rica en hidrógeno. Este suele ser un ingrediente importante en la que se conoce como atmósfera primaria, una capa que se forma a la vez que los planetas jóvenes y que, por lo general, suele desaparecer rápidamente. En la mayoría de exoplanetas, esto los deja mucho más expuestos a las inclemencias espaciales. Sin embargo, hay algunos que desarrollan una atmósfera secundaria que sí se mantiene estable. Fue justamente lo que ocurrió con la Tierra.

Con atmósfera. En las observaciones más recientes de LHS 1140b se ha observado la presencia de helio en torno al exoplaneta. Esto sugiere que el planeta puede haber perdido solo el hidrógeno de su atmósfera primera, pero haber mantenido el helio, que funcionaría como una capa protectora. En ese caso, sí que conservaría una atmósfera. Puesto que está en la zona habitable de su estrella, una enana roja con aproximadamente la quinta parte de masa de nuestro Sol, parece reunir ya dos cualidades importantes para la vida.

¿Supertierra o subneptuno? Como es habitual, el tamaño de este exoplaneta se ha calculado midiendo las alteraciones de la luz de su estrella cuando este pasa entre ella y los telescopios. Así, en 2017 se calculó que debía tener un radio equivalente a 1,4 veces el de nuestro planeta. Más tarde, se calculó que su masa es más o menos la de 5 Tierras. Esto sitúa a LHS 1140b como una supertierra o un subneptuno.

Los segundos son bastante abundantes entre los exoplanetas, pero no suelen ser de interés en la búsqueda de vida extraterrestre, porque su superficie sólida está envuelta en una gruesa capa de gases. Eso la hace inaccesible a la vida. Los primeros, en cambio, son más interesantes, ya que cuentan con una superficie rocosa, como la de la Tierra, que les permitiría albergar vida más fácilmente.

Temperaturas bajo control. Cuando un planeta está dentro de su zona de habitabilidad, las temperaturas pueden situarse entre los 0ºC y los 100ºC a una presión parecida a la terrestre, pues son los valores que permiten la existencia de agua líquida. En este caso, la situación podría ser inicialmente más inhóspita. Y es que, si el exoplaneta absorbiese y reemitiese toda la radiación de su estrella, la temperatura de equilibrio estaría en torno a los -30ºC. Por suerte, su atmósfera podría permitirle crear un efecto invernadero que haría que las temperaturas fuesen mucho menos hostiles.

Solo un antecedente. Hasta ahora, solo se había detectado atmósfera en un exoplaneta con características remotamente parecidas a las de la Tierra: Gliese 1214b. El problema es que, si bien tiene algunas características en común con nuestro planeta, este sí es claramente un subneptuno, por lo que no tiene una superficie sólida para que la vida prolifere sobre ella. LHS 1140b sería mucho mejor candidato. El primer exoplaneta rocoso con atmósfera detectada que se encuentra dentro de su zona de habitabilidad.

Limitaciones. Los propios autores del estudio realizaron una segunda inspección en torno al planeta en la que no se encontró helio. Aunque puede que se tratase solo de un error, no podemos asegurar que haya una atmósfera estable. Será necesario seguir estudiando y, sobre todo, buscar más candidatos a exoplanetas que alberguen vida extraterrestre.

Se necesitan miles. Con solo uno o dos planetas con algunas de las características deseadas, es complicado sacar conclusiones. En un artículo para The Conversation, el profesor de astronomía de la Universidad de Victoria Jon Willis señala que dos planetas con todas esas características no son suficientes para obtener conclusiones. Se necesitarán encontrar miles de exoplanetas con una atmósfera estable, agua líquida y características parecidas a las de la Tierra. Entonces, se podrá decir mucho más. De momento, únicamente sabemos que se ha encontrado un candidato interesante a albergar vida. Posiblemente haya mucho más ahí fuera. Solo queda encontrarlos.

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